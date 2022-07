Andrés García desmiente reconciliación con su hija: “Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – La hija del actor dominicano Andrés García, tras enterarse del estado de salud de su padre, hizo un video en el que dejaba entrever un acercamiento y su voluntad para reconciliarse con él.

Todo parecía estar bien hasta que Margarita Portillo, pareja sentimental del renombrado actor dominicano, salió a desmentir una reconciliación entre su esposo y su hija.

La pareja del primer actor de TV y cine negó que esta lo haya buscado para limar asperezas “No. No lo sé, no he hablado con ella, es rara”, enfatizó sobre las preguntas con relación al intérprete de 81 años, reseñó Infobae.

Asimismo, señaló que no cree que su pareja espere que la conductora vuelva a buscarlo, pues desconoce las verdaderas acciones que dieron pie para que se alejara de su entorno familiar.

La pareja de Andrés García es su vocera oficial debido a que el dominicano no se encuentra bien de salud tras sufrir una caída donde se rompió la cabeza.

Recordemos que Andrés García declaró para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano: “No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara. Hace como 10 años que no me habla, desapareció”.

Ahí, el intérprete de 81 años reveló: “Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo”.

Andrés García añadió: “Para mí, Andrea ni siquiera existe”, indicó para la publicación mexicana a mediados de julio.

Además, Andrés García resaltó que “una religión muy extraña” lo separó de su hija.

Reacciones de la hija menor de Andrés García

Por su parte Andrea García aseguró que ya no quiere ahondar en el tema tras las últimas declaraciones por parte del primer actor, quien señaló recientemente que “no hay relación” entre ellos desde hace más de 10 años.

Asimismo, Andrea en otra oportunidad manifestó: “Podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto porque ‘está enfermito’ […] Como hija, yo he hecho todo lo humanamente posible (para acercarse a su padre) y Dios lo sabe”.

En un video reciente que colgó en su Instagram, la hija del histrión dijo lo siguiente: “Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname”.

La actriz no solo desmintió las declaraciones de su padre, sino que también lamentó que de cierta manera la desconoció.

La también conductora dijo que ya no tratará de convencer a nadie de sus intenciones por acercarse a su progenitor.

Relacionado