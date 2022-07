Andrés García confiesa su hija Andrea lo acusó de abuso: “Para mí ella no existe”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – El famoso actor dominicano, Andrés García, dio a conocer que pensó en el suicidio, luego de que su estado de salud se viera deteriorado a causa de la cirrosis que se le detectó. Además, hizo una fuerte confesión sobre su hija Andrea García, con quien desde hace tiempo se ha mostrado distanciado; confesó que la famosa inventó que había sido víctima de abuso por parte de él.

Fue en entrevista para TVyNovelas en donde Andrés García confesó que en realidad sí pensó en quitarse la vida, pues su estado de salud no le daba esperanzas para continuar.

Explicó que muchas veces pensó en esa posibilidad e incluso en ir y confrontar a “los malos” con un arma.

“Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme cabrón, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos”, aseguró.

Sobre el apoyo que tiene por el momento, Andrés García aclaró que sus dos hijos -Andrés Jr. y Leonardo- están al pendiente. Mientras que Andrea, conductora de TV, no. Sobre ella, compartió que no quiere saber nada de ella y hasta aseguró que supuestamente no es su hija.

“Andrea ni es hija mía, y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, adelantó.

Reiteró que no quiere saber nada de ella porque se metió en cosas de oscuridad y que presuntamente la conductora lo había acusado de abuso.

“Pues cómo no -voy a estar enojado-, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mi ella ni siquiera existe”, reveló el actor.

Andrés García habla de Roberto Palazuelos

Sobre Roberto Palazuelos, Andrés García aclaró que aún no se solucionan los problemas con él.

“Desgraciadamente a Roberto lo conozco desde que era un niño y no me interesa hablar del tema, que sea feliz y que Dios lo bendiga”, concluyó.

Relacionado