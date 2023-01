Andrés Cueto afirma que oposición no tiene posibilidades de ganarle a Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Andrés Cueto, director general de la Empresa Distribuidora de Energía del Norte, (Edenorte), aseguró que no ve posibilidad alguna de que el presidente Luis Abinader no gane en las próximas elecciones.

Cueto enfatizó que la oposición del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), se encuentra dividida y para sumarle “desacreditada”.

“Hoy yo no veo posibilidad alguna de que el PRM y Luis Abinader no continuemos cuatro años más en la dirección del Estado, yo no la veo, porque hoy lo que tenemos aquí una mentada oposición dividida y desacreditada”, ponderó.

El dirigente político expresó que en los periodos de gobiernos pasados, la provincia de Santiago tenía un inversión promedio a los 2 mil millones de pesos, en cambio, en la gestión actual del mandatario ronda entre los 54 millones de pesos.

“Hoy tenemos un presidente trabajando de manera permanente y nosotros viendo aquí lo que se está haciendo en Santiago, la inversión promedio en el pasado eran 2 mil millones, ¿Ustedes saben cuánto está invirtiendo el PRM aquí en esta provincia?, sobre los 54 mil millones de pesos”, insistió.

Estas declaraciones fueron ofrecidas la mañana del domingo en la Casa Club de los Choferes y Conductores del Cibao, en una actividad organizada por Amarfi Suárez, coordinadora municipal del crecimiento del PRM.

También estuvieron presente, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; Andrés Burgos, director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, (Coraasan), la diputada Soraya Suárez, Alexis Sosa, director provincial del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, (MOPC) y otras figuras del gobierno.

