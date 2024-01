Andrés Cepeda, feliz a los 50 años con gira por EE.UU. y el nuevo álbum ‘Bogotá’ en camino

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. – El cantautor colombiano Andrés Cepeda se siente «con más caminos abiertos» que nunca a sus 50 años, según dijo este jueves en una entrevista con EFE en la que habló de su próxima gira por Estados Unidos y su nuevo álbum ‘Bogotá’, una ciudad que lo ha inspirado.

Uno de esos caminos es el tour ‘Tengo ganas 2024’, que realizará a partir de abril por las principales ciudades estadounidenses, en la que estará acompañado de su compatriota Alejandro Santamaría.

Además, el bogotano está dándole los toques finales a su próximo disco, que lanzará en el segundo trimestre del año y a un tema «huérfano» que sacará en febrero.

Toda esa actividad le da vida, aunque no sabe si se «está haciendo la película en lo que se respecta a la edad». Este julio cumplirá unos 51 años y son muy diferentes a los de su padre, explicó.

«Hoy en día tener 50 años todavía hay una gran posibilidad de vigencia y de disfrute de la vida. Siento que al contrario de él, en vez de estar pensando en cerrar etapas, creo que se abren unas muy interesantes en el campo profesional, en el personal también», precisó.

Su tránsito inicial por la quinta década de su vida inspiró a Cepeda a mirar atrás y el resultado del ejercicio se llama ‘Bogotá’.

Las 10 o 12 canciones que tiene previsto incluir tienen un hilo conductor. «Va a hablar mucho de mí, de mi procedencia, de dónde vengo, de cómo crecí, de qué fue lo que me rodeó, de qué fue lo que me inspiró y lo que lo sigue haciéndolo hasta hoy y que muy orgullosamente habla de mi ciudad y de mi país», explicó.

La canción que sacará en febrero no es parte de ningún disco, sino que la define como «un abrebocas» para lo que será esa carta de «amor y agradecimiento» a esa esencia bogotana que siente que lo define.

Un tour rockero y lleno de energía

Para Cepeda, las giras por Estados Unidos, Canadá y Europa son encuentros con su público esenciales. «La comunidad colombiana y latina que nos recibe es muy especial», indicó, pero no solo por la conexión «casi espiritual» que siente con ellos, pues «el hambre de lo propio es poderosa».

Pero además, el artista ve esa audiencia latina como un «cómplice y que lleva a los espectadores locales a los shows. Todos estos hombres y mujeres que están casados, ennoviados, que tienen hijos en otros países, me están ayudando», indicó.

«Son como soldaditos que me están ayudando a capturar nueva audiencia y eso es una cosa que yo valoro muchísimo», destacó, y para ellos han diseñado «un nuevo entorno musical dinámico. Es un espectáculo con mucha energía. Estoy muy entusiasmado».

El tour «Tengo ganas 2024» marca el retorno de Cepeda a los escenarios internacionales tras la gira de 2022 ‘La ruta púrpura’, con la que celebró sus 20 años en la música.

Pero mientras que los conciertos de hace dos años tenían una base acústica, «esta nueva gira ‘Tengo ganas’ se sumerge en el polo opuesto de mi carrera. Esta gira es pop, es rock, son guitarras eléctricas, sintetizadores y batería», indicó Cepeda.

«La persona que me vio en la gira anterior, ahora va a encontrarse como el otro lado de la moneda de la música que hago. Estas dos giras de alguna manera se complementan. Son dos sonidos y dos puestas en escena completamente diferentes», afirmó.

En el centro del repertorio están los temas de su más reciente disco «Décimo cuarto», que le hizo merecedor del Latin Grammy de 2023, en la categoría de ‘Mejor álbum pop’. La producción de ocho canciones que incluye colaboraciones con su compatriota Greeicy Rendón y la mexicana Ximena Sariñana.

La gira «Tengo ganas 2024» arrancará el 13 de abril en Chicago (Illinois) y concluirá el 3 de mayo en Boston (Massachusetts), en un recorrido que incluirá una actuación en el afamado Carnegie Hall de Nueva York,

«Tengo ganas tour» también hará paradas en ciudades como las californianas Los Ángeles y San Francisco, las tejanas Dallas, Austin y Houston, y las floridanas Orlando, Tampa y Miami, entre otras.

Cepeda además está en su décimo segunda temporada de la franquicia de ‘La voz’ en Colombia, con 11 en la versión «kids» y una «senior», una experiencia en la que siente que recibe más de lo que da.

Ser ‘coach’ «me refresca, me llena, me alimenta, me inspira. Me conecta con ese con ese niño que quería ser cantante, que quería escribir canciones. Me recuerda por qué hago lo que hago y me permite hacer algún aporte a esas nuevas generaciones que quieren hacer música», explicó.