Andrés Castillo y su abogado dicen actor Uxío Lis fue quien indujo a menor hacer acusación de acoso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor Andrés Castillo, absuelto totalmente de la acusación que enfrentó por presunto acoso y seducción de menor, y su abogado Manuel Moquete afirmaron que esa menor fue incitada por el actor español Uxío Lis para hacerle a Castillo la señalada acusación.

Entrevistados por Julissa Céspedes en CDN 37, dijeron que la menor, actriz de 14 años de edad, fue inducida por Lis y otro adulto a grabar la llamada que sostuvo esa noche de febrero con Andrés Castillo.

Añadieron que la menor estaba sola con Lis y otro adulto en una habitación de su misma casa, ya que la madre de la adolescente se había ido a cenar y había dejado a su hija con esos dos adultos.

En visita a El Nuevo Diario, Moquete aseguró que Lis fue el causante principal de lo sucedido, pues habría querido hacerle daño a Andrés Castillo solo porque este no pudo hacerle un favor monetario.

Entonces, según él, Lis aprovechó el contacto telefónico entre Andrés Castillo y la menor, para así armarle un tremendo lío que se saldó con la libertad pura y simple del acusado, quien pasó una semana detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Resulta que el señor Uxío Lis es que le dice a la joven: ‘Ah, él te está llamando, vamos a grabarlo’. Induce a la menor a que grabe y llame. Quien llama es la menor, no Andrés Castillo”, dice el abogado que confesó la misma menor.

“Eso fue incitación de Uxío Lis para que una menor se mantenga en una situación donde ella entendía que estaba siendo acosada, para que se mantenga en la llamada”, remachó el absuelto.

Del morbo al tribunal

Ambos hablaron y condenaron “el morbo” que dijeron provocaron que la situación llegara a los tribunales, y avisaron que someterán a la justicia “a los causantes de este show mediático”.

Por cierto, le pidieron al Ministerio Público que investigue los nexos de Uxío Lis con la menor, una relación tan estrecha que hasta se quedaron solos la noche esa, tras la madre irse a cenar y dejar a su hija con los dos adultos en la habitación.

Moquete apuntó que la acusación fue percepción, no realidad, pues nadie puede leerle el pensamiento a alguien. El pensamiento no delinque. No hubo obtención de prueba ilícita, la llamada fue grabada por un tercero.

El guion

En cuanto al guion de la película que Andrés Castillo estaba preparando para ofrecerle rol a la menor, dijo él que ese guion está debidamente registrado en la ONDA.-

