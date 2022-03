Andrés Bautista deplora salida del PLD y FP en discusiones sobre reforma constitucional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El PLD, La Fuerza del Pueblo y su aliado PRD se retiran del debate sobre las modificaciones a la Constitución, alegando de manera destemplada que el momento es inoportuno, que no es prioridad y que no es necesaria, expresó este miércoles el ex presidente del Senado, Andrés Bautista, luego de salir del Palacio Nacional.

“Si hoy tenemos la titular del Ministerio Público que reconocemos, incluyendo la Fuerza del Pueblo, como independiente, es justamente porque la Constitución lo permite y porque la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 17, también lo permite”, dijo Bautista.

Indicó que “resulta penoso que se juegue a la politiquería con un tema tan trascendental como es la independencia real del Ministerio Público y del Poder Judicial. Resulta que con la actual Constitución y con la actual Ley del Ministerio Público que cita el PLD, FP y su aliado, fueron nombrados dirigentes políticos del Comité Central de esos partidos, tales como presidente de la Suprema Corte de Justicia y como Procurador General de la República, incluyendo al hoy preso en Najayo, Jean Alain Rodríguez”.

Añadió que “nunca como hoy la sociedad dominicana reclama una justicia y un Ministerio Público independiente de partidismos y otros intereses económicos y sociales”.

El político dijo que “nunca un presidente dominicano había sometido una modificación Constitucional para quitarse poder, como lo ha hecho Luis Abinader, que se desprende del poder que tiene de nombrar el Ministerio Público, para contribuir a un verdadero Estado de Derecho”.

Se preguntó, ¿Acaso era oportuno, necesario y prioritario cuando el Acuerdo de las Corbatas Azules o la cuestionada modificación Constitucional del 2015, que impuso la reelección de Danilo Medina en el 2016?

“No juguemos a la politiquería y falsas preocupaciones con el pueblo, de quien se han burlado tantas veces”, señaló.

“No es con enunciados y poses que se construye una democracia, es con contenidos constitucionales claros, leyes claras y con sanciones ejemplares”, concluye el ex legislador.

