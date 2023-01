Andreína Martínez es recibida por todo lo alto: “Se ha trabajado mucho, sin apoyo, pero siempre con determinación”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La segunda finalista del Miss Universo y representante de República Dominica, Andreína Martínez, fue recibida la noche del jueves en un encuentro con amigos, allegados y miembros de la prensa, donde entre aplausos y demostraciones de cariño aplaudieron el trabajo realizado por esta en el certamen.

La joven de 25 años manifestó que a pesar de no contar con el apoyo necesario de las autoridades, se siente ganadora porque pudo dar todo su potencial para representar de buena manera la República Dominicana, a la vez que agradeció el apoyo recibido.

“Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí, se ha trabajado mucho, sin apoyo, pero siempre con determinación, con entrega y con una meta que tenemos en conjunto y es que la República Dominicana se haga sentir por todo lo alto” dijo.

En ese mismo orden, agradeció a la directora de la organización de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, por la preparación y entrega para que esta pueda realizar un trabajo loable, a la vez que resaltó a todo el equipo que trabajó para que con su actitud y belleza sea una representante digna.

“No podía llegar hasta aquí si no hubiese sido por ella, le agradezco. Las peleas, los reproches, todo el tiempo que hemos pasado y todo lo que me has enseñado eres una maestra para mí, así que gracias. Sé que todo lo que has hecho ha sido para yo crecer, el resultado está aquí”, sostuvo al momento de mirar a Febles.

Asimismo, agradeció a su familia el siempre estar presente y brindarle todo el apoyo que desde esa parte necesitaba para llegar a donde pudo, teniendo siempre esas ganas de traer consigo la tan preciada corona del universo.

