Andreina Martínez es designada nueva vez para representar a RD en Miss Universo 2022

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La organización del Miss República Dominicana Universo anunció este miércoles que ha designado a la Srta. Andreina Martínez Fournier como la representante de República Dominicana al certamen del Miss Universo 2022, representando a la comunidad dominicana en Estados Unidos.

Martínez había ganado el certamen el pasado año, pero debido a que resultó contagiada por Covid-19 no pudo trasladarse Israel donde se iba a celebra la edición número 70 del Miss Universo a representar el país, llevando a la Debbie Aflalo, quien representaba en ese momento a Azua y quedó en primer lugar en el MRDU.

En este mismo orden, la directora de la organización, Magali Febles resaltó mediante un comunicado de prensa enviado a la redacción de El Nuevo Diario que “Tenemos una representante excelente completamente bilingüe, trabajo en el Congreso de los Estados Unidos con la Senadora de NY Kirsten Gillibrand, Andreina está en tratamientos dentales con el Dr. y la Dra. Socias, desde febrero comenzó sus entrenamientos, es una joven muy inteligente con una gran presencia, cualidades, belleza y cultura”.

“Andreina fue reconocida en el Mes de la Herencia Hispana por Google Student por ser una estudiante destacada que marcó diferencias y brindó ayuda en su comunidad. Estoy segura que su belleza, inteligencia y presencia impactaran en el Concurso de Miss Universo poniendo el nombre de la Republica Dominicana nuevamente muy en alto”, agregó Febles.

Sobre la candidata

Andreina Martínez nacida y criada en Santiago de los Caballeros. Cursó sus estudios primarios en el Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes en Santiago, emigró a los Estados Unidos junto a su familia. Andreina quien ayer poso para el lente de Tirso Gonzalez, vestida por Bride to Be maquillada y peinada por Magali Febles, es una joven de 24 años graduada Magna Cum Laude en Psicología y Estudios Latinoamericanos de la universidad City College of New York.

Es una apasionada por el mundo de la belleza, la moda y las artes.

Martínez ha participado en la semana de la moda de la ciudad NY- NYFW.

Ha sido la imagen de campañas para marcas como Missoni, Nars cosmetics y Sephora. A finales del 2020 participó y ganó su primer certamen de belleza ‘Misses of Dominican Republic’, certamen realizado en la ciudad de NY, convirtiéndose en la representante de la Diáspora Dominicana en Estados Unidos, Siendo la primera vez que gana una representante de la comunidad dominicana de USA.

Esta victoria le permitió participar en el Miss Republica Dominicana Universo, donde obtuvo la victoria. Como inmigrante interesada por la lucha de los derechos y el comportamiento humano, incursionó en voluntariados en escuelas de bajo recursos en el Bronx impartiendo clases de salud, al igual que trabajando en diferentes oficinas gubernamentales en la ciudad.

En su vida profesional, Andreina ayudó a senadores, congresistas y miembros del consejo de la ciudad de Nueva York, en casos de derechos de migración, asistencias de viviendas públicas y salud mental.

En la actualidad trabaja en Women’s Equality Center, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de la mujer en Latinoamérica y el Caribe donde se encarga de apoyar las principales necesidades programáticas de la organización.

