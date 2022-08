Andre Iguodala, sobre Durant: «Creo que debería quedarse en Brooklyn»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Desde que Kevin Durant pidiese el traspaso mucho se ha hablado de posibles destinos y del coste qué tendría su salida; sin embargo, la realidad a día es que sigue en Brooklyn y un acuerdo para cerrar su salida se antoja complicado. Esto no ha frenado al dos veces MVP de las Finales, quien según Brian Windhorst de ESPN no solo ha reiterado su petición de traspaso a los Nets, sino que es muy posible que no se presente al training camp del equipo.

Sobra decir que tales acontecimientos han provocado una gran tensión entre ambas partes. Por un momento la organización neyorquina pensó que la estrella podía dar marcha atrás en su petición, pero ahora tal posibilidad se ve ahora casi como una quimera. Pese a todo, aún hay quien entiende que la mejor decisión que podría tomar KD es permanecer en Brooklyn. Esa es la opinión de alguien que le conoce bien, Andre Iguodala, con quien compartió vestuario en los Warriors.

«Creo que debería quedarse en Brooklyn, en un mercado tan grande. Sería bueno para la competición y él podría simplemente descubrir cómo hacer que funcione, cómo hacer que todos crezcan. Así es como me siento acerca de la situación», comenta el veterano alero en el podcast Point Forward.

Tras analizar el plano personal del momento que vive Durant, Iguodala esgrime otro motivo para su continuidad al comprobar su contrato, el cual le ligaría en principio otras cuatro campañas a los Nets.

«Esa es una situación que es cómo es. Se puede decir: ‘mira hombre, simplemente ven aquí y juega o no lo hagas, ya que tienes 4 años de contrato. Te tenemos con nosotros por un tiempo’. No es como si estuvieras en un contrato que expira y luego puedes borrar un año o perder un año», sentencia.

