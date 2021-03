Andre Drummond será jugador de Los Ángeles Lakers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO INTERNACIONAL.- La novela de Andre Drummond llega a su fin. A pesar de que era un secreto a voces, nadie podía confirmarlo. Además, la adición de los Celtics en las últimas horas al interés por el pívot, hizo que no se pudiera dar nada por cierto. Pero finalmente, según ha anunciado Adrian Wojnarowski de ESPN, Drummond dejará la lista de waivers en las próximas horas tras ser cortado por los Cleveland Cavaliers, y firmará para terminar la temporada con Los Ángeles Lakers.

El pívot fue cortado después que los Cavs no pudieran conseguir un paquete que los sedujera en el mercado de traspasos. Su arribo a Los Ángeles no es una sorpresa. El nombre de los Lakers ha estado vinculado a Drummond desde que se supiera que el jugador no tendría futuro en Cleveland. Además de su conocida amistad con Anthony Davis, varios jugadores de los Lakers han estado tratando de reclutar al pívot, vendiéndolo como el centro titular para defender el título de campeón de los angelinos.

Con las ausencias por lesión de Anthony Davis y LeBron James, los Lakers esperan que el impacto de Drummond sea inmediato. Además, cuando el equipo se encuentre totalmente sano, su protección del aro y su capacidad reboteadora ayudará a los angelinos, que no han obtenido una gran producción en esas áreas con sus dos estrellas fuera de juego.

Drummond está promediando 17,5 puntos y 13,5 rebotes por partido esta temporada, números muy cercanos a los máximos de su carrera. El pívot solo ha disputado 25 juegos esta campaña, y no tiene minutos de juego desde el 12 de febrero. Por lo que su acondicionamiento todavía es una incógnita, y no se ha reportado aún cuando podría hacer su debut.

Por lo pronto, según ha informado Brad Turner del L.A. Times, Drummond estará presente acompañando a sus nuevos compañeros en el partido que esta noche tienen los Lakers en Staples Center, recibiendo a los Orlando Magic. Quedará por ver en el futuro, una vez que se estrene con el equipo, como Frank Vogel arma la rotación con nombres tan importantes como Montrez Harrell, Marc Gasol y el propio Drummond.