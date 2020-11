Anderson Tejeda sobre su debut con Licey: “No imaginé que iba a ser tan especial”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Anderson Tejeda nunca imaginó que el esfuerzo de convertirse en un buen beisbolista iba a darle una recompensa como batear de cuadrangular en su partido inicial de Grandes Ligas y su primer turno en la liga invernal dominicana con el equipo con el cual soñó jugar desde niño, los Tigres del Licey.

“La verdad, que no me imaginé que iba a ser tan especial, comenzar mi carrera aquí y en Grandes Ligas de esa manera. Siempre trabajé duro para eso y gracias a Dios se dieron los resultados”, expresó Tejeda en su primera entrevista por la plataforma Zoom del equipo, luego de aportar jonrón y doble, dos carreras impulsadas e igual anotadas en la victoria azul 8-3 sobre sus eternos rivales Leones del Escogido el día inaugural del torneo 2020-21, don José Manuel Fernández, In Memorian.

Tejeda manifestó que fue el mismo domingo cuando se lo informó que abriría la temporada colocado en el campo corto, cuando se daba como un hecho que lo haría Sergio Alcántara, además de que el equipo cuenta con Michael De León, quienes tienen varios años con el conjunto. Alcántara tuvo un acceso en una pierna, pero ya está mejor, informó el manager Luis Sojo, según indica una nota del equipo azul.

“No, no, no. No tenía tanta presión, ni siquiera hay fanáticos en las gradas; después que coges tu primer turno, sea que falles, pegue de hit o lo que sea, se te va todo el peso que cargas, si es que cargas alguna presión”, dijo el banilejo de 22 años respecto a dónde sintió más presión, si en su debut en las Mayores con los Rangers de Texas este 2020 o el domingo en uniforme de los Tigres.

En su debut en las Mayores con Texas, Tejeda disparó un jonrón en su tercer turno el 6 de agosto; y con el Licey en su primer chance sacó un palo de dos vueltas que puso a los de Luis Sojo en ventaja que no perdió.

“No tenía presión, solo vine a lo que sé hacer, que es jugar pelota y dar lo mejor de mí”, reiteró el torpedero y segunda base, que antes de su debut en el equipo grande texano solo había jugado a nivel de Clase A avanzada, en 2018 y 2019.

Yo solo vengo a trabajar fuerte, dar lo mejor de mí a un 100 por ciento, tratar de hacer las cosas bien y que salgan”, concedió Anderson cuando se habló de su disposición o esfuerzo que hace para mostrar su talento.

Aseguró que Texas no lo ha limitado en el tiempo de juego esta temporada, la que pretende jugar por completo, mejorar su bateo a la derecha, así como su defensa.

De su defensa con la que impresionó en su debut con los Tigres por sus desplazamientos al fondo de su derecha, al banilejo se le preguntó si se da cuenta de su reacción al momento de la ejecución o si lo piensa luego de que pasó la acción.

“Depende de la situación”, dijo. Puso como ejemplo la parada de un batazo en la segunda entrada en el hueco de las posiciones cinco y seis, con corredor en segunda base, que intentó evitar la anotación, lo cual logró y el hombre en circulación no pudo anotar.

“Me siento muy orgulloso, este es mi equipo desde niño y siempre soñé jugar aquí con los Tigres del Licey”, reaccionó cuando un periodista le preguntó cómo se siente jugar para el conjunto durante una conferencia por la plataforma Zoom este lunes por la tarde.

Pidió los aficionados que sigan apoyando a los Tigres mirando los juegos por televisión y visitando la página del equipo, que van a luchar por la corona número 23 este año.