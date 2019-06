Anderson Rodríguez dice Congreso Nacional nunca fue militarizado en los doce años de Balaguer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo y comunicador Anderson Rodríguez dijo que el Congreso Nacional nunca fue militarizado en en los gobiernos funestos y autoritarios de los doce años de Joaquín Balaguer, periodos que fueron tediosos y fuertes.

“En los funestos doce años del doctor Balaguer, que fueron tediosos, fuertes, a sangre y fuego, gobiernos autoritarios, el Congreso no se militarizó y no es posible que discípulos de Don Juan en pleno siglo veintiuno donde tenemos un Estado democrático y que usted dijo que no podía ir más allá del 2020”, expuso Rodríguez en su participación en El Nuevo Diario en la Noche que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

El comunicador manifestó que la democracia dominicana se ha forjado en base al derramamiento de sangre de muchas personas, por lo que calificó de injusto que personeros, algunos ministros y congresistas quieran torcer la carta magna con propósitos reeleccionistas.

Rodríguez señaló que “ustedes ven estos personeros que quieren aprovecharse y beneficiarse de una reforma constitucional que no dejaría bien parado ante la historia al presidente Danilo Medina”.

El politólogo sostuvo que las encuestas revelan que un 70% de la población dominicana no le interesa la reelección presidencial, al tiempo de asegurar que el presidente Danilo Medina lo sabe porque es el hombre más informado del país y porque además maneja los números.

VER COMENTARIO A PARTIR DEL MINUTO 31:15

