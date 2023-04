Anderson Núñez: “Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los corazones”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El predicador Anderson Núñez invitó a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de tener claras las intenciones que hay detrás de cada acción y la forma en que estas pueden ser una interferencia en la relación con Dios.

Según Núñez, el mundo está lleno de personas que buscan la felicidad, la paz y la prosperidad, pero en ese trayecto muchos se pierden, al intentar convencer a su corazón de que sus intenciones son puras y nobles, cuando no lo son, y que al materializarlas nada en su vida cambiará.

“Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los corazones”, expresó el predicador en ele programa “cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El ministro de la fe aseguró que tarde o temprano la «la intención siempre se nota», por eso deben ser buenas, para que las acciones también lo sean.

“Más allá de una acción, Dios mira el corazón. No nos engañemos a nosotros mismos, muchas veces cuando vamos a hacer algo nuestras intenciones no son las mejores, porque cuando pasamos nuestra vida mintiéndonos a nosotros mismos, terminamos viendo a Dios alejarse de nosotros”, comentó.

En su sermón, Núñez también recita un pasaje del Salmo 139, que habla sobre cómo Dios “conoce cada aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestros pensamientos, nuestros movimientos y nuestros caminos”.

En tal sentido, aseguró que esto es una muestra del amor y la cercanía de Dios hacia sus hijos, pero también debería ser un recordatorio de que acciones e intenciones siempre están bajo su escrutinio.

“Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has tenido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te serán conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca y tú las sabes. Salmos 139:1-6”, leyó el ministro.

