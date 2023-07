Anderson Núñez: «La misericordia de Dios no tiene nada que ver con el juicio humano»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El predicador Anderson Núñez condenó el accionar de algunas personas que luego de ser sacadas «de lo más bajo» comienzan a llamar impías y llenar de sobrenombres a las demás personas.

“Si ya Dios tuvo misericordia contigo, predica la misericordia. Hay mucha gente que se sacrifica poniéndose ropa que llama la atención para que digan ‘ese es cristiano’, pero de qué vale que la gente diga que tú tienes una vestidura y se equivoque contigo, si el Dios que ve tu corazón, sabe que tú eres un prejuicioso y que él te sacó del lodo y tú estás juzgando a todo el mundo”, expresó.

“Si Dios toca a alguien, tú no eres quién para llamarlo inmundo, no tomemos el lugar del Espíritu Santo”, aconsejó Núñez durante la conducción del programa “Cristianos en Confianza”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.





“Por eso es que yo le digo a los pastores que no acusen a nadie, porque tal vez tú estás acusando a una gente de un pecado visible y tal vez el que está acusando tiene más pecados que el mundo entero. Dice la palabra que lo que no se ve es mayor que lo que se ve, por eso es que dice David que me juzgue Dios y no el hombre”, comentó.

Agregó que el hombre de por vida te juzgará, solo trata de no caer en pecado”, aconsejó, tras recordar que “misericordia de Dios no tiene nada que ver con el juicio del hombre, porque el juicio del hombre es corruptible”.

“Segunda de Samuel 16.7 dice: no mires al hombre por su parecer, porque yo lo desecho, mas yo miro el corazón”, expresó.

