Anderson Núñez: El evangelio no consiste en ropa, hay gente con camisa larga, falda larga y lengua larga

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El predicador Anderson Núñez aseguró que las personas deben dejar a un lado las apariencias externas, porque del evangelio trasciende la vestimenta.

“El evangelio no consiste en ropa, no consiste en lo que tú puedas aparentar, hay gente con camisa larga, falda larga y lengua larga. Esto no se trata de ropa, venga hasta con minifalda a la iglesia y usted va a sentir a Dios y Dios le va a quitar tu su carga”, expuso.

Manifestó que el padre celestial ama a cada persona tal como es y está dispuesto a transformar sus vidas, argumentando “que lo mejor para Dios es lo que el hombre desprecia»

“Es Dios que le dice Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, Dios te ama como tú eres, ven que Dios te va a cambiar, Porque lo mejor para Dios es lo que no sirve para el hombre”, recordó Núñez durante la conducción del programa “Cristianos en Confianza”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

De igual forma, se dirigió a aquellas personas cuya actitud los convierte en asesinos de la fe de los demás.

“A esos asesinos de la fe los amamos y les pedimos que tarde o temprano sean libres en el nombre de Jesús. Deje de usar tanto el cuchillo, deje de menospreciar a la gente, hay muchos talentos que por envidia han sido sacados de muchísimos lugares”, comentó.

“La palabra de Dios dice: venid a mí todos los afligidos y cansados, no apartes tu corazón de ese llamado, es Dios llamándote, hay pensamiento que los trae el enemigo. Dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados de lascivia, de pecado, de fornicación, él te quiere así como tú estás”, reiteró.

Relacionado