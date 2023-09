Anderson Núñez asegura muchos se convierten en mentirosos para encajar 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el pastor Anderson Núñez, muchas personas han tenido que convertirse en mentirosos para encajar en ciertos grupos que componen la sociedad actual.

“En la sociedad a veces hay que ser mentirosos, la mayoría de las personas se vuelven mentirosos para encajar en un grupo, porque la sociedad los ha aislado y ellos se venden una vida de mentiras”, manifestó.

En ese sentido, aconsejó no dejar “de ser tú para encajar en grupos, sé tú, aunque te digan que no eres nadie, porque Dios ha puesto la mirada en lo vil y menospreciado, y si un día te dijeron que tú no eres nada, en cualquier momento Dios te hará alguien grande”.

Durante la conducción del programa “Cristianos en Confianza”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, aconsejó no ignorar a quienes se dedican a menospreciar, y evitar replicar estas acciones que no hacen más que dañar a los demás.

(Ver programa).

“Si a ti te humillaron, trata de no repetir eso, trata de ayudar, porque si a ti una vez te humillaron y te dijeron que tú no eras nadie, cuando tú llegues a ser grande, aun los que se te levantaron, que te dijeron que tú no sirves para nada tú tienes que ayudarlo, tienes que darle la mano, porque tú tienes que dar lo que por gracia tú has recibido”, comentó.

En ese aspecto, insistió al instar a las personas a no cambiar su esencia por encajar o caerle bien a alguien, por sin importar el lugar de donde vengan, Dios tiene algo preparado para ellos.