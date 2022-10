Anderson Núñez a las autoridades: “Guerra avisada no mata soldado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Que se haya agendado para el 03 de noviembre la intervención a Villa Mella, como si tratarse de un evento cualquiera la seguridad de los ciudadanos, luego de acontecimientos que han atemorizado a sus munícipes y captado la atención de los medios de comunicación, llevó al pastor Anderson Núñez a indicarle a las autoridades que poner en alerta a “los delincuentes” no es una buena estrategia, porque “guerra avisada no mata soldado”.

“Como es que ustedes me dicen a mí, que el 03 de noviembre es que ustedes van para allá, ¿ustedes le tienen miedo a los tígueres, ustedes son agentes preparados, yo solo soy un ministro de Dios, pero las autoridades no están para matar a nadie, hay que aclarar eso, pongan el orden, ustedes no tienen que decir cuando es que se van a tirar, si tienen miedo entonces retírense”, expresó.

“El pueblo de Dios tuvo autoridades que a través de David creaban estrategias y las estrategias no se las contaban a nadie”, manifestó Núñez en el programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“¿Hay un temor de las autoridades?, ¿Cómo tú me vas anunciar a mi que van a hacer una intervención? Cuando las guerras se anuncias es porque pasa lo que está pasando con Ucrania, estas son guerras anunciadas y aun así los soldados mueren”, comentó.

“No avisen y que agarren a quienes tengan que agarrar, en República Dominicana necesitamos abrir los ojos”, agregó el pastor, tras hacer énfasis en la necesidad que tiene el pueblo dominicano de escuchar y seguir los mandatos de Dios, argumentando que en él no hay corrupción.

“¿En quién tú estás poniendo tus esperanzas, en qué nombre? Los nombres de los seres humanos son corruptibles, pero del nombre que yo te vengo a hablar que es sobre todo nombre, en el no hay corrupción, en él no hay corrupción y nunca me ha quedado mal a mí, al contrario, yo soy que le ha quedado mal y quiero decirte que ese que me salvó a mi te puede sanar a ti, pero ¿en quién tú estás poniendo tu confianza?”, indicó.

