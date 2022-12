Anderson Mercedes realiza con éxito segundo Festival de Estatuas Vivientes en Higüey

EL NUEVO DIARIO, HIGÜEY. – El joven actor y comunicador Anderson Mercedes en conjunto con Teatro Bajo La Luna, celebró con éxito la segunda edición del festival de Estatuas Vivientes “La Altagracia soy yo”, que se llevó a cabo el pasado sábado 17 de diciembre, en el interior del parque de la salud de Higüey.

La edición del 2022 del evento, que busca promover las expresiones culturales y difundir valores de identidad con preponderantes figuras del pueblo altagraciano, logró​ acogida de la población de la provincia La Altagracia, que se integró para evidenciar la impresionante puesta en escena de más de 28 estatuas vivientes con niños, adolescentes y adultos, donde el protagonista fue el público.

“En la provincia La Altagracia ha habido un despertar cultural, la gente ha asistido al concurrido festival para recordar con risas y nostalgia a figuras altagracianas que jamás serán olvidadas, y otras vivas que seguimos dandole su justo valor. Decía el ejemplar Darío Yunes que para que haya un verdadero desarrollo social y económico en una provincia, se debe comenzar por el desarrollo cultural, siento que vamos en el camino”. Expresa el actor y productor Mercedes, quien también se encuentra filmado la película “Asalto en progreso”.

“Ha sido un proceso de mucho trabajo, mucha disciplina y como todo proceso creativo, ha demandado de la entrega al cien por ciento de todos y cada uno de los involucrados. Yo felicito; tanto el proceso como el resultado. La iniciativa de homenajear a personalidades de la sociedad, de la comunidad en sí, que han hecho grandes aportes al pueblo, es también un aspecto plausible, qué bueno, que todavía hay esperanzas, qué bueno que el arte sirva para tanto, qué maravilloso poder presenciar un evento de tanta calidad y ver la recepción y motivación de los espectadores. Brindo por muchas más actividades cómo estás para Higüey. Todos los domingos, para empezar” comenta la maestra Margaret Sosa

En la edición “La Altagracia soy yo”, se personificaron figuras como: Evangelina Rodríguez Perozo, Luciola Pión, el taíno Cotubanamá, Guandulito, María Guayando, Modesto Amado Mercedes, Dario Yunes, Pepe Rosario, cuadro vivo del artista plástico Cristobal Rodríguez, Frank Rainieri, José Justo Pepen, Los hermanos Rosario, Sor Maria Ciriaca, Rahdames Mayor, Fausto Rey, Trifina Sánchez, La ñiña y el naranjo; La Flor Nacional, El pozo de la virgen, estatua a la ganadería, El bombero altagraciano, el peregrino; estatuas de concientización ciudadana como: bajemos la velocidad, leer te eleva a otros mundos; estatuas con inclusión de personas sordomudas que enseñaron lenguaje de señas al público.

Los actores que representaron a los personajes para la segunda edición del evento cultural fueron seleccionados en un casting, tomaron 4 meses de clases con la maestra Margaret Sosa y el actor Mercedes quienes se trasladaban desde Santo Domingo. Los actores que participaron fueron: Chary Martínez, Leonelvy Rojas, Massiel Nina Areché, Edward de los Santos, Mechy Martínez, Marcos Acosta, Arqueily Calderon, Diana Espíritu Santo, Elias Morales Soler, Cristian Cambero, Raider Aybar, Snyder Zorrilla, Yireh Zorrilla, Mara Vázquez, Jeremías Valdez, Aleimin Sanchez, Abraham Mercedes, Kaden Monegro, Yagnia Santana, Sasha Rony, Yonairy de los Santos, Eleticia Rosario, Edwin Rijo, Adriel Lamarche, Aylin Beltré, Frederick Mercedes, Winaldo A. Reinoso, e Isamar Santana, bajo la dirección de arte de Rosanny Ávila y el maquillaje de Massiel Guerrero y Ramon Gil Makeup.

El festival, contó con el patrocinio de La cerrana, Café Don Pablo, Cocdepal, Disashop, Ferretería detallista, Fundación Cotubanamá, Fraiser Ferreteria, Jade creaciones manuales, Caro vision optical, Bloom, Jairo voice over, Cotubanamá tv, Ramon, Gil makeup, Trending RD, Mendez fotography, Makao TV, Pina Supply, El fogón de la tarde, Visión digital, Tv Higüey, Mia tv, El legado del pueblo, Directo al pueblo, Circuito campos Ventura, The little house y Felix arte .

