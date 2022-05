Ancelotti: “Las emociones son más fuertes al ganar como entrenador”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Carlo Ancelotti, vencedor de dos Copas de Europa como futbolista y tres como entrenador, aseguró que “los sentimientos y las emociones son más fuertes” al conquistar el título como técnico porque explicó se sienten “más responsabilidades”.

“Al ganar sientes que has ganado la competición más importante, que has hecho bien tu trabajo. Es diferente ganarla como entrenador que como jugador. Los sentimientos, las emociones, son diferentes. Son más fuertes cuando se gana como entrenador. Como jugador, formas parte del grupo que gana el trofeo, pero como entrenador tienes más responsabilidades”, afirmó a Uefa.

Ancelotti tiene ante sí la oportunidad de hacer historia si derrota al Liverpool. Se convertiría en el técnico con más ‘Champions’ conquistadas con cuatro. “He pensado en ello. Han pasado muchos años desde la primera vez. El fútbol ha cambiado y yo he sabido adaptarme a esos cambios. Desde la primera final en 2003 hasta hoy ha habido muchos cambios. Han sido cambios positivos. El fútbol es siempre un espectáculo muy, muy interesante, y me adapto a los cambios porque me apasiona este deporte”.

El técnico italiano no concede importancia a las ganas de revancha expresadas por ‘Mo’ Salah en el reencuentro en la final, cuatro años después, de los mismos protagonistas de Kiev.

“El Real Madrid también busca revancha porque perdió una final contra el Liverpool en París. No creo que eso signifique mucho. Se enfrentarán dos grandes equipos y el que tenga más coraje y personalidad ganará al final”, valoró.

Relacionado