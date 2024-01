Ancelotti justifica el comportamiento de Vinícius: «Es bastante entendible»

Carlo Ancelotti toma del brazo a Vinicius Jr.

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, justificó el comportamiento del brasileño Vinícius, sus piques con rivales en el derbi del Metropolitano, con el entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone y la grada, admitiendo que «a veces» no es capaz de «tener la cabeza fría» pero que es «bastante entendible».

«Poco a poco va a aprender esto», reconoció Ancelotti en rueda de prensa. «Ha sido un partido muy competido donde ha tenido muchos duelos, a veces no eres siempre capaz de tener la cabeza fría en algunos momentos de los partidos y es bastante entendible», justificó.

Se quedó el técnico con lo deportivo y el buen partido de Vinícius. «Ha tenido más dificultad en la primera parte pero en la segunda ha sido determinante para igualar el partido. Ha creado el segundo gol, ha sido un peligro constante. Pese a que no marcar ha hecho un partido de muy buen nivel», valoró.

Y no quiso entrar en ninguna polémica en la que estuviese Vinícius, como cuando al final de los 90 minutos Diego Simeone saltó al campo a reprocharle su comportamiento.

«No sé que ha pasado, de verdad, para mí no ha pasado nada. Ha jugado su partido, muy bueno, ha tenido oportunidades, ha luchado. Quiero comentar esto, de lo otro no me he dado cuenta en absoluto», sentenció.

