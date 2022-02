Analizan discurso de Abinader para El Nuevo Diario en su plataforma digital

Comparte esta noticia

Por Marolin Castillo y Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, un equipo de expertos en distintas áreas analizaron y externaron sus apreciaciones sobre el discurso del presidente Luis Abinader en el salón de la Asamblea Nacional, donde rindió cuentas de su gestión sobre sus logros y metas 2021-2022.

Los profesionales analizaron y externaron sus apreciaciones sobre los temas más neurálgicos del país y que abordó el mandatario en su alocución, la cual algunos consideraron como emotiva y transparente, mientras que otros notaron que el presidente no ofreció informaciones relevantes que esperaba el pueblo dominicano.

Las declaraciones fueron emitidas en el programa “Rendición de Cuentas de Luis Abinader 2022”, una transmisión especial de la plataforma digital El Nuevo Diario TV, con los panelistas Enrique Mota, Clara González, Jaime Rincón, Julia Muñoz, Martín Severino y Michelle Ortiz y como invitados especiales, la senadora Ginette Bournigal, el presidente del CODESS, Samuel Sena y el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

Alocución emotiva

La senadora de Puerto Plata y secretaria del Bufete Directivo, Ginette Bournigal, manifestó sentirse muy satisfecha con la alocución del presidente, la cual calificó como emotiva y muy a tono con las circunstancias mundiales y en la que mandatario hizo un llamado a la transparencia y a que “todos pongamos el corazón en lo que tengamos que hacer para salir adelante”.

“Las últimas palabras del presidente emocionaron a toda la Asamblea Nacional, pienso que realmente dijo que era un presidente con un límite y que quería hacer su trabajo y llegar para demostrar que sí se podía hacer un ejercicio presidencial transparente, independientemente de las banderías políticas, integrar a todo el mundo a un proyecto común”, sostuvo.

También, la legisladora reconoció que son muy buenos los estímulos sociales que otorga el Estado, sin embargo, consideró que se deben ir analizando los desmontes de algunos subsidios.

“Hay que hacer un cruce en esta época moderna en la que estamos aumentando las ayudas sociales, ver a quiénes vamos integrando y creo que eso se está haciendo ya, pero tenemos que tener una explicación más amplia en ese sentido”, agregó.

Asimismo, consideró que se debe ir contemplado quiénes van saliendo y entrando al tren laboral, tanto formal como informal y en ese sentido, destacó que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ha estado ayudando a pequeños emprendedores de su provincia, para que desarrollen sus negocios.

De igual forma, destacó el soporte que está dando el Gobierno al sector turismo, en especial en su demarcación donde se invertirán 600 millones de pesos en la playa de Sousa y se realizarán otras importantes inversiones para adecuar el anfiteatro y las calles de Puerto Plata.

Mejoras en PMAC

El presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESS), Samuel Sena, valoró el aumento anunciado a la cantidad de pacientes que contempla el Programa de Altos Costos de Medicamentos y Ayudas Médicas (PMAC), anunciado por el presidente Luis Abinader durante su discurso, asegurando que las mortalidades catastróficas son muy costosas y necesitan el respaldo del gobierno.

“Hemos estado acompañando las organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con pacientes catastróficos, eso es algo que debemos aplaudirlo, porque cada día la sociedades están más enfermas y necesitan del apoyo económico del gobierno para poder hacer frente al alto costo de los medicamentos”, comentó.

También destacó como elementos importantes el incremento de un 12.78 % en los empleos y que más de 56,000 personas fueron empleadas durante el 2021, agregando que hay que crear las condiciones laborales necesarias para que la República Dominicana pueda conseguir mayores niveles de estabilidad económica.

Sobre la inflación, sostuvo que el tema no debe quedarse solo en discurso, debido a que considera que es una realidad latente en la sociedad dominicana y el mandatario no dijo exactamente cómo va a enfrentarla.

“Si dijo algo muy importante y es que en pasado se había referido a que el gobierno iba a poder seguir costeando el subsidio a los combustibles, pero en esta ocasión dijo que va a seguir uniendo esfuerzo para que el costo del barril a nivel internacional no se apliquen de manera directa a la ciudadanía, que no aguanta un peso más de impuestos”, expresó.

De igual forma, valoró la inversión realizada al sector turístico, argumentando que este es uno de los sectores que funge como locomotora para impulsar el desarrollo de la República Dominicana.

Obvió información

El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas, no dio con exactitud los datos sobre la realidad que vive la República Dominicana en la actualidad y según expuso, “obvió una cantidad importante de información” para poder estar en sintonía con la población.

“Es un discurso que tiene mucho de político, de promoción, que además ha reiterado elementos y promesas del 2021, de las 284 obras que se prometieron apenas un 15% se han iniciado, pero la mayoría no se han hecho”, declaró.

En ese aspecto, expuso que todas las cifras planteadas por el mandatario “se caen”, argumentando que no es correcto ufanarse el 0.9% en la tasa de letalidad por COVID-19, debido a que eso es algo propio de la vacunación.

“El presidente decía que teníamos un 67% de aplicación de dos dosis de vacunas, pero eso es falso, Vacúnate empezó con una población de 7.8 millones de 18 años, pero luego aumentó de 12 a 17 años y según veo, para que le de 67 % el presidente está usando una población universo de 8 millones 700 mil que es lo que conduce a ese 67 %, ahí hay una mentira disfrazada”, afirmó.

Pese a lo antes expuesto, Sánchez Cárdenas valoró el proceso de vacunación realizado en el país, el cual estaba de acuerdo que se hiciera casa por casa para que no se ralentice el mismo.

“Ahora cuando se anuncia el vencimiento de un lote de vacunas, el ministro de Salud informa que va a hacer la inoculación casa a casa, pero salieron en contra de la propuesta en su momento”, externó.

Llama a Abinader a ser más realista

El periodista Enrique “Tuto” Mota catalogó el discurso del mandatario como un llamado al optimismo, no obstante consideró que el presidente Abinader debió ser un poco más realista, tras asegurar que tantos logros enumerados no corresponden a la realidad que vive la República Dominicana, ni a los requerimientos del momento.

“Creo que en muchos casos el presidente exagera un poco con el propósito de infundir optimismo en un momento difícil. El éxito de la gestión que se ha hecho a favor de transformar el Ministerio Público todavía está por verse, pondrán decir que está bien encaminada, pero está por verse, ¡ojalá las cosas resulten como él las ha planeado!”, articuló.

Tras referirse a la falta de mención del deporte por parte del ejecutivo, consideró que más que una ausencia de logros que exhibir en esa área, lo que hubo fue un “olvido” por parte de los que elaboraron el discurso, resaltando que la República Dominicana ha logrado destacarse en disciplinas nunca antes vistas gracias al apoyo del gobierno.

“Yo diría que el presidente Luis Abinader si tiene que exhibir, por ejemplo, los logros de algunos de nuestros atletas en disciplinas deportivas en las que no solíamos brillar, sobre todo, a nivel internacional, creo que eso se le debe al esmero que ha puesto el actual gobierno”, expresó.

En ese sentido, dijo que el mandatario también puede hablar de cómo se pudo celebrar en el país la Serie del Caribe 2022, bajo circunstancias completamente adversas, cuando se pensaba que era algo imposible.

“Yo diría que la ausencia de sus logros es más bien un olvido de quienes elaboraron ese discurso, creo que uno de los fallos de ese discurso es que no se hace énfasis en alguno de los aspectos que han tenido cierta preponderancia en lo que va de gobierno”, añadió.

Alocución convincente

La economista Clara González sostuvo que la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este 27 de febrero, fue emotiva, conveniente y abarcadora, sobre todo, si es analizada en el contexto en el que el mandatario asumió funciones.

“El presidente tomó la batuta en medio de una crisis, empezando una pandemia, no había vacunas y lo tomó con determinación, luego pudo torear el Plan Nacional de Vacunación, siendo modelo y ahora le toca gobernar este 2022 con una crisis geopolítica y económica que cierne sobre el mundo, que es la invasión de Rusia a Ucrania y lo que de eso pueda derivar”, consideró.

Al analizar el aspecto económico del discurso, González indicó que el presidente fue muy enfático en destacar los hitos de la gestión en medio de un complejo escenario mundial como ha sido la crisis de la pandemia de la COVID-19, siendo uno de los principales logros de la gestión la recuperación económica, convirtiendo al país en uno de los primeros de la región en lograrla.

Indicó que el mandatario estableció como estandarte en esta rendición de cuentas, el crecimiento de la economía con relación al PIB, que alcanzó un 12.3 %, así como que calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), mejoraron la calificación crediticia de la República Dominicana de negativa a estable.

Sobre la deuda consolidada, indicó que la misma pudo reducirse en medio de una situación de crisis, de 6.99 % a 6.7 %, lo que parecería poco, pero significa una gran noticia en un contexto como el actual, en el que el país ha tenido que salir a los mercados internacionales a financiarse para sostener los planes de asistencia social y el propio presupuesto nacional.

Discurso muy emotivo

El comunicador y activista social Jaime Rincón valoró como bueno y muy emotivo el discurso del primer mandatario de la nación, pero consideró que en el mismo se debió haber hecho mención especial de la actual gestión de la Dirección General (DGA), resaltando el “magnífico” trabajo que ha venido realizando bajo dirección Eduardo Sanz Lovatón.

“No se hizo una mención especial de Aduanas, pero todos conocemos lo que se ha hecho, por ejemplo, el ‘Despacho 24 Horas’ y los rayos equis, que se estrenaron recientemente; además la reducción de la burocracia aduanera. Eduardo Sanz Lovatón ha hecho un magnífico trabajo”, sostuvo.

En otro aspecto, manifestó no está en contra de los Planes Sociales, sin embargo, los mismos deberían realizarse con una visión de desmonte, argumentando que esta política social no está funcionando como se piensa, debido a que hacen dependientes a las personas y no se les permite buscar la forma para prosperar.

“Yo creo que los Planes Sociales deben ser pensados con un fin de desmonte, porque hay personas que tienen diez años recibiendo tarjeta solidaridad y siguen igual; entonces, esa política social no funciona, porque lo que se quiere es que usted salga de ahí, que ya no sea dependiente, lo que se quiere es que pueda crecer, por eso hay que revisarlo”, estimó.

En ese sentido, agregó que “no es un logro que se vayan a incluir 300,000 nuevas tarjetas de Supérate y un aumento a los que ya tienen el bono gas y además de eso, se van a incorporar 400 mil nuevas personas, es decir, que los planes sociales de República Dominicana van a tener 700 mil nuevas personas integrándose”.

Un presidente enfocado en la gente

La abogada y comunicadora Julia Muñiz Suberví comparó esta alocución con el primer discurso de rendición de cuentas del mandatario y consideró que la República Dominicana cuenta con un presidente que está enfocado en la gente y en el bienestar de los ciudadanos.

En ese sentido, dijo ver un presidente enfocado en el bienestar de los ciudadanos y ello se puede determinar a través de las distintas mejoras que ha venido realizando el Gobierno, como es ampliar y perfeccionar el sistema de riego agrícola a nivel nacional, lo que beneficia directamente al productor del campo y la producción.

En ese orden, resaltó como un elemento importante el incremento de 300 mil nuevos miembros del programa “Supérate”, para que otros ciudadanos que lo necesiten puedan beneficiarse de esa asistencia, así como la creación de programas especiales de venta de comida a precios módicos, de subsidios de materia prima.

“Si observamos, estas son medidas que vienen a mitigar la inflación extranjera que nos está impactando como país, en su discurso el presidente abordó salud, educación, vivienda, el tema de los subsidios y la protección ante todo de nuestra soberanía”, señaló.

Sostuvo que el mandatario en su alocución transmitió “seguridad de lo que están haciendo, de que tiene conocimientos de que hay problemas y está generando las propuestas y los caminos para solucionarlos”.

“Entiendo que esto es lo que el presidente nos ha transmitido en este discurso de esta mañana tranquilidad, él sabe lo que está sucediendo y hacia dónde nos va a encaminar, en cuanto a los logros presentados vemos muchos y quizás algunos se han quedado fuera del discurso, sin embargo están ahí y son palpables para la sociedad”, agregó.

Cuestionan funcionamiento de agricultura

El comunicador Martín Severino expresó no estar muy satisfecho con la alocución del mandatario, en especial en términos de agricultura y el buen funcionamiento que habría tenido este sector de la economía, asegurando que la producción nacional se encuentra en un momento muy difícil.

En ese sentido, dijo que para nadie es un secreto que la “inoperabilidad” del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), no ha ayudado mucho para mejorar la situación de los más desvalidos de la sociedad, por lo que sugirió crear planes para “paliar” parte de la inflación y los difíciles momentos que viven en distintas comunidades en ese sentido, en especial en la zona fronteriza.

“En términos de agricultura y del buen funcionamiento que ha tenido el sector que destacaba el presidente Abinader no estoy totalmente de acuerdo, debido a que hay una situación difícil con la producción o las situaciones que podrían estarse dando”, indicó.

También, estimó que el hecho de que el presidente no haya tomado en consideración algunas medidas para mejorar el deporte hace “llorar” el atletismo del país, haciendo énfasis en que la presencia de David Ortiz, Pedro Martínez y Juan Marichal, tres inmortales de Cooperstown, en la rendición de cuentas, dio a entender que se harían algunos anunció a favor del deporte dominicano, sin embargo, lamentó que no haya sido así.

“Yo creo que eso hace llorar el atletismo dominicano, a Marileidy Paulino y otros atletas, porque estoy seguro que dentro de sus expectativas esperaban que el presidente anunciara algún tipo de plan, que ayude ese sector”, exclamó.

Valoran se abordarán temas neurálgicos

La presidenta en funciones del Partido de la Acción Liberal (PAL), Michelle Ortiz, consideró que el mandatario en su discurso de rendición de cuentas abordó temas muy neurálgicos para la República Dominicana y valoró que entre ellos estuviese el tema salud, en especial, porque el país aún atraviesa una pandemia a pesar de haberse levantado las restricciones por el coronavirus.

“Se pudo lograr avances en el tema de la vacunación, pero también una inversión en remozamiento para poder tener mejores hospitales, emergencias; 114 obras que han sido terminadas, con una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos, esto hace que podamos ver dentro de la rendición de cuentas a dónde ha ido nuestro dinero”, expresó.

En cuanto a la educación, valoró que se ha tratado de trabajar más en lo que es la presencialidad, al lograr avances en el marco de la pandemia y la tecnificación de las escuelas y politécnicos, lo que significa más preparación para toda la ciudadanía.

También destacó como un punto importante del discurso del mandatario el tema de las casas de las acogidas, que ahora también recibirán los hijos de las mujeres maltratadas y en condición de vulnerabilidad, los que representan en algunos casos las razones por las que las féminas no se quedan en estos centros.

No obstante, Ortiz dijo no escuchar del presidente Abinader planes concretos en materia de juventud, indicando que en casi dos años de gestión los dominicanos y dominicanas han visto pasar tres ministros de Juventud.

“Es necesaria esa comunicación, que todos esos planes y proyectos que se tienen desde el Gobierno dominicano la ciudadanía los pueda conocer y ser partícipe más que de convenio, que puedan pasar más a la acción”, sugirió.

Destacan crecimiento económico

El analista político Anderson Rodríguez valoró como un aspecto que a pesar de que el país aqueja actualmente una inflación “importada”, se pudo lograr un crecimiento por encima de un 12 % y que además, desde el año 2004 se mantiene un único gobernador del Banco Central hasta la fecha, lo que indicaría que las estadísticas que emanan de la entidad financiera fiables.

“Usted puede estar en discrepancia, como se ha estado en diferentes etapas, pero lo que dice el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina es que la República Dominicana es el país que más creció de la región”, agregó.

También destacó como un elemento importante para la recuperación económica del país, la gestión del director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, en la que se ha establecido el “Despacho en 24 Horas”, lo que ha significado un avance en el sector comercial.

Asimismo, valoró que en el proceso de reactivación económica se haya invitado a empresas internacionales a establecerse en el territorio nacional, “lo que conecta con el lema del presidente Luis Abinader que es empleo, empleo y más empleo”.

“También quiero resaltar el tema de las vacunas, que hubo sectores que dijeron que no llegaría o que no lo harían a tiempo y sin lugar a dudas nuestro país ha sido el ejemplo de América Latina y del Mundo en este aspecto, donde las vacunas llegaron y se compró suficientes para la primera, la segunda y la tercera dosis, saludamos esta iniciativa”, agregó.

