Analiza escenario electoral; Mariotti afirma PLD podría ganar primera vuelta 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – De acuerdo con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, la entidad opositora podría alzarse con el triunfo en la primera vuelta electoral de las elecciones de 2024.

Al analizar el panorama político, Mariotti aseguró que en la actualidad está clarísimo de que habrá una segunda contienda, pero que si en su defecto no sucede así, es por el partido fundado por el profesor Juan Bosch conquistará nuevamente el poder en primera vuelta.

“Aquí hay hoy planteada una segunda vuelta (…) esto es simple, yo siempre lo he dicho, con o sin acuerdo, si el PLD queda en segundo. Que va a quedar en segundo, eventualmente, que cuando viene a ver queda en primero, porque el deterioro de este Gobierno no lo para nadie, porque usted no se hace eficaz y eficiente de la noche a la mañana (…) mire, PLD en primero, PRM en segundo. Cuando viene a ver nosotros ganamos hasta en primera vuelta”, afirmó.

Al ser entrevistado en la plataforma de podcast de El Nuevo Diario, conducido por Persio Maldonado, Julia Muñiz Suberví, Rafael Zapata y María Victoria Báez, Mariotti afirmó que, si el PLD queda en segundo lugar en la primera vuelta del torneo electoral de 2024, en la segunda contienda todos los miembros y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo sufragarán por Abel Martínez.

El exsenador por Monte Plata, señaló que el partido de Gobierno ha demostrado en los hechos que es ineficaz e ineficiente, lo que asegura beneficiará al candidato presidencial del PLD. “No es un tema de politiquería ni de demagogia, ahí están los hechos”.

El político no analizó un posible escenario donde la Fuerza del Pueblo pudiera quedar en segundo o en primer lugar, pues entiende que “no tiene ninguna posibilidad” de que así sea.

“Esto es PLD gana en primera vuelta, o PLD queda en segundo lugar”, reiteró.

Las encuestas

Al preguntársele por las últimas encuestas que dan al PLD en un tercer lugar, Charlie Mariotti pidió no desesperarse porque esto es una guerra de estrategias, y que además el partido opositor está en las calles trabajando.

Las alianzas

Al referirse al tema de las alianzas y que el que gana en el proceso de febrero pudiera repetir el triunfo en mayo, Charles Mariotti indicó que no necesariamente tiene que ser así.

Reiteró que para ello el PLD tiene una comisión trabajando en las alianzas en algunos escenarios, pero que en la actualidad no tienen a mano el informe de dichos comisionados.

Mariotti es partidario de que el partido no le ofrezca apoyo a quienes ganaron candidatura en sus filas y luego se marcharon hacia otros partidos.

