Analista político sostiene viajar con visa es lo mejor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Luis Ramírez aclaró a los dominicanos que contar con la facilidad de poder visitar más de sesenta países sin la necesidad de un visado, no elimina el riesgo de que le impidan la entrada al momento de llegar a esas naciones.

Explicó que el oficial de migración juega el papel de cónsul, porque ser la persona que controla la entrada y salida de pasajeros en los aeropuertos le da la potestad de evaluar el visitante y determinar si le puede o no permitir el ingreso a su país.

“Los dominicanos para entrar a Italia, necesitaban visa, el grupo de personas que nos acompañaba siempre entraba sin problema porque llegó con su visado de República Dominicana, pero los de los países que no requerían visado para entrar a Italia siempre le estaban devolviendo del aeropuerto, llegaban sin el visado y ahí el oficial de migración decidía que no, por la causa que sea: no le vio las características, porque no le creyó”, explicó, al narrar una de sus vivencias.

Por tanto, afianzó a sus compatriotas que lo mejor es viajar con el visado, porque da garantía a ese país, debido a que el ciudadano fue evaluado previamente sobre la base de los criterios establecidos.

“Pero cuando tú viajas sin visa, ese criterio lo va a definir el que te recibe allá”, señaló el comunicador durante la conducción del programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Ramírez invitó a los dominicanos a no quejarse porque las autoridades migratorias de Guatemala anunciaron el pasado martes que los ciudadanos de República Dominicana deberán obtener una visa para ingresar a su país, porque esta es una medida para controlar la migración irregular.

“No se quejen porque Guatemala hayas establecido visa, porque la verdad es que hay un desborde que está fuera de control”, expresó.

