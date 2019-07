Analista cubano asegura la tendencia internacional es al desmembramiento de las fuerzas políticas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El maestro y analista político internacional, Sixto Moya, aseguró que es una tendencia internacional apostar al desmembramiento de las fuerzas políticas para dividir y quitarle fuerzas a las diferentes federaciones y sindicatos que hacían contrapeso a las naciones dominantes.

“Siempre se dijo que había una ofensiva del gran capital para desmembrar las fuerzas políticas, dividir a los grupos políticos y quitarle fuerzas a la federación sindical mundial y lo lograron”, explicó el analista cubano en entrevista para El Nuevo Diario en Sábado que se trasmite por la poderosa plataforma de El Nuevo Diario TV.

Indicó que el multiculturalismo lleva una finalidad marcada de darle peso a las minorías con el propósito de restarle poder a la capacidad de dialogo ante el gran capital, como el famoso divide y vencerás.

Moya expuso que ese proceso no ha sido entendido por los partidos políticos, debido a que piensan que las corrientes deben prevalecer por encima del interés de algunos líderes y de la historia del propio partido.

“Cuando el individuo por muy líder que sea rompe con su responsabilidad ante el partido y asume por una convicción propia un rol dentro de un grupo político, está contraspirando con la profesionalización de la política.

El maestro destacó que una de las principales responsabilidades de los políticos es la preservación de la organización política, al tiempo de puntualizar que la misión de cada partido político es estar en el poder.

“El partido que no llega al poder no está cumpliendo su misión, y el líder que no lleva la organización al poder y no agrupa a su alrededor gente de la naturaleza política fuerte, no está cumpliendo su misión”, señaló el internacionalista cubano.

Anuncios

Relacionado