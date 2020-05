Análisis a la entrevista de Alofoke a Gonzalo

Quiero hacer un análisis objetivo de esta entrevista tan controversial porque veo muchas ofensas e injusticias contra el candidato y contra el entrevistador cosa que a mi juicio no aportan nada al debate nacional ni ayudan a decidir a alguien si votar por Gonzalo o no.

En primer lugar quiero decir que soy del PRM pero también soy politólogo y quiero demostrar porqué razón NO VOTAR por Gonzalo sin ofenderlo, ni a su partido, así que, dicho esto, empecemos:

La verdad es que la entrevista quedó muy bien, excelente diría yo, incluso hasta me reí con los chistes de Gonzalo pero es evidente que fue una entrevista completamente planificada, incluyendo preguntas y respuestas (como la imagen que adjunto lo demuestra) y muy complaciente pues en ningún momento Alofoke hizo una pregunta incómoda a Gonzalo ni lo presionó para nada.

Yo nunca he creído el supuesto origen humilde de Gonzalo pero realmente a mi no me importa si el presidente de la República nació rico o pobre, me da igual, lo que si me importa y creo que a todos nos debe interesar es que el presidente sepa de política pero de eso hablaremos más adelante.

Gonzalo dice ser de Barahona, hijo de un barbero que construyó una casa en el mirador norte de Santo Domingo y ahí se mudaron, fue a estudiar a Loyola y luego de 1 año de graduado fue a Argentina a México y a EEUU a estudiar pero Alofoke no le preguntó cómo hacía una persona pobre en 1983 para viajar A ESTUDIAR a esos países. Me quedé con esa duda pero en fin, después lo contrataron en Puerto Rico (acuerdense lo difícil que era para un pobre obtener una visa en esa época) para ser representante de esa empresa en todo el caribe (ya quisieran todos los pobres dominicanos ocupar esos cargos).

Lo mas importante es como se creó la multimillonaria empresa Helidosa, de eso NO SE DIJO NADA, tampoco explica Gonzalo como en su declaración jurada de bienes del año 2012 tiene una fortuna de 300 millones de pesos y en el año 2016 declara una fortuna de 600 millones de pesos. Particularmente creo que le fue bastante bien en esos 4 años, entiendo porqué cree que el gobierno de Danilo ha sido el mejor de toda la historia de nuestro país.

No quiero hablar de lo corrupto que ha sido el PLD ni de los lazos de Gonzalo con Odebrecht porque eso todos lo sabemos, a mi lo que en verdad me preocupa es un presidente que no hable, él hace mucho énfasis en que él no es hombre de hablar si no de trabajo pero la verdad es que Gonzalo habla poco porque sabe poco, muy poco de politica, de economía, de filosofía, de historia, realmente no sabe nada de lo que debe saber un presidente.

Precisamente el trabajo del presidente de la República es lo que a Gonzalo no le gusta (hablar) o ¿será que él cree que el presidente está para ir personalmente a supervisar las construcciones del gobierno? ¿Que creen ustedes que hace un Presidente cuando se reúne con otro Jefe de Estado o con grandes inversionistas extranjeros? Coño HABLAR pero no plepla, hablar de CULTURA GENERAL, algo que Gonzalo no tiene. ¿Que sabrá Gonzalo de geopolítica por ejemplo? ¿Como pensará Gonzalo enfrentar la crisis migratoria de haitianos hacia RD? ¿Que pensará Gonzalo de la integración Latinoamericana?

Me gustaría saber como piensa Gonzalo solucionar el problema energético de nuestro país, ¿Cómo mejorar nuestra pauperrima educación pública? Ya vimos que construyendo escuelas no se logra eso.

¿Cual será su pensamiento económico, será keynesiano o neoliberal? ¿Sabrá Gonzalo cuales son esos conceptos o dirá que él no sabe hablar bonito que solo sabe trabajar y que él no es un líder de corbata?

Un Presidente que no sabe definir si es neoliberal o socialista que si apoya los tratado de libre comercio o no, que no sabe la diferencia entre Estado, Gobierno y Nación MUY DIFÍCILMENTE pueda gobernar un país porque un país no es una empresa.

Otra cosa, no se habló sobre la educación superior de Gonzalo y en varias biografías he leido que tiene postgrado en L’Université du Québec à Montréal (UQAM) en Canadá donde el principal requisito es saber hablar francés perfectamente y Gonzalo no sabe hablar bien ni siquiera español ya que muestra una dicción deficiente siempre que habla. ¿Entonces que, mintieron sobre su titulación de postgrado y ahora no la mencionan en las entrevistas porque lo descubrieron o van a decir que es otro invento del PRM para difamarlo?

Gonzalo es un buen gerente eso no se le puede negar, pero no es lo mismo ser Ministro de Obras Públicas que ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

Al terminar la entrevista alofoke le pregunta que si él gana cual será la primera llamada que hará (evidentemente llamada telefónica) y Gonzalo contesta: llamaría a la unidad del pueblo, a los mejores para que se integren al gobierno y etc. No voy a decir que es bruto porque veo que trató de dar una respuesta inteligente pero ni siquiera la supo combinar semánticamente Gonzalo dijeron LLAMADA NO LLAMADO.

No todo es malo, me gusta que Gonzalo no menciona a Dios cada 2 minutos como los típicos políticos dominicanos que nos quieren engañar vendiendose como los mas creyentes. Así que en ese sentido me parece honesto y poco manipulador pero evidentemente no muy creyente al menos no fanático igual que yo.

En fin a mi no me gusta Gonzalo para Presidente porque parece cualquier cosa menos un político, no de la talla de los que pueden ser Presidentes como si lo son Danilo, Leonel, Hipolito, Abinader hasta el mismisimo Guillermo Moreno que nunca pasa de un 2%.

En conclusión al penco le fue bien en la entrevista porque fue totalmente controlada y complaciente pero me gustaría que fuera a un debate con periodistas hostiles y con Luis Abinader a ver quien queda mejor el “hijo del barbero” o el hijo del político José Rafael Abinader.

Por Juan Vargas

Anuncios

Relacionado