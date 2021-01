Anahí revela que contrajo coronavirus durante el concierto tributo a RBD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- La actriz y cantante mexicana, Anahí, reveló a través de su cuenta de Instagram que contrajo coronavirus durante el concierto realizado como tributo a la agrupación de la cual formó parte por un largo tiempo, RBD.

Cuando se informó que el senador mexicano Manuel Velasco, esposo de Anahí y padre de sus hijos, dio positivo el pasado 6 de enero, la actriz confirmó que toda la familia estaba tomando las medidas necesarias para contrarrestar la enfermedad, sin embargo, no corroboró que ella estuviera contagiada con el virus.

Luego de atravesar los días más difíciles, la actriz se dirigió a su perfil de Instagram para admitir que fue ella quien contagió a su pareja, luego de contraer el virus en el concierto tributo a RBD.

“Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD”, afirmó Anahí a través de una historia en Instagram.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que lo hice me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aun así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, agregó la intérprete de “Sálvame”.