Anahí devuelve el favor a Andrés García; le envía neumóloga a su casa

EL NUEVO DIARIO, ACAPULCO. – La salud de Andrés García no atraviesa por un buen momento. Con el paso del tiempo empeora luego de que hace unos meses fue diagnosticado con cirrosis hepática.

Actualmente el actor se encuentra postrado en la cama de su casa en el puerto de Acapulco, bajo el cuidado de su esposa Margarita Portillo debido a que tiene neumonía y no mejora, por lo que las 24 horas del día se mantiene conectado a un tanque de oxígeno.

¿Qué le pasa a Andrés García?

Preocupada por esta situación, Anahí cumplió su promesa de ayudarlo si es que lo requería y le envió a la neumóloga Irma Flores para que lo revisara y le diera un tratamiento que pueda contribuir en su recuperación.

En respuesta, Andrés García le agradeció públicamente a través de sus redes sociales junto con dos imágenes de él y la doctora revisándolo.

“Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y a su esposo, el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones”, escribió en su Instagram.

Fue a mediados de noviembre pasado cuando Margarita Portillo dio a conocer que el ex galán de telenovelas se debatía entre la vida y la muerte luego de que su saturación de oxígeno se encontraba en los niveles más bajos y eso la tenía muy preocupada.

¿Por qué ayuda Anahí a Andrés García?

“También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuánto me han servido en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes”, añadió García en su mensaje.

Anahí y Andrés se conocieron en 1999 cuando ambos participaron en la telenovela Mujeres engañadas. Ella interpretó a Jessica Duarte, la hija del personaje de él y Laura León. Su amistad prevalece a través de los años.

“Te adoro con todo mi corazón. Tú sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. En esta vida hay que tener buena memoria y nunca olvidar a quien fue bueno contigo. Si la gente supiera REALMENTE todo el tiempo y el cariño que tú y Margarita me dieron en mi adolescencia, sabrían toda la gratitud que hay en mi corazón”, resaltó la cantante refiriéndose a que hace más de 20 años, ella enfrentaba problemas de bulimia, por lo que el actor y su esposa la ayudaron a salir adelante en ese proceso.

“Ahora me toca a mí y todo lo que esté en mis manos, lo haré siempre. Mi familia te ama porque conocen perfectamente la historia. Aquí estoy para ustedes como se los digo todos los días en privado”, añadió en respuesta al post de Andrés y callando así a los rumores de que en el pasado mantuvieron una relación amorosa.

