Ana Moreno: “Sacrificio y muchas horas de trabajo para labrar un camino en la moda”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven diseñadora Ana Moreno conoce el significado de trabajar bajo presión para una super estrella. Sabe lo que es trabajar hasta altas horas de la madrugada, en un atelier cosiendo y salir a tomar un taxi para llevarle al estilista de la celebridad el traje para su próximo show.

Esta y otras valiosas experiencias vivió la dominicana Ana Moreno en el atelier del diseñador Asher Levine en Nueva York, donde comenzó durante su último año en la universidad y a quien considera su mentor. A su lado trabajó en diseños para Rihanna, Demi Lovato y Nicki Minaj.

“Aquí aprendí que este mundo no es color de rosa como la gente piensa, que todo es glamoroso y bello. Más bien la industria de la moda no tiene hora, era raro el día que salía a las ocho de la noche, lo normal era quedarnos confeccionando los vestuarios hasta las cuatro de la mañana, porque casi todos los pedidos que recibíamos de los artistas eran a último minuto. Me acuerdo que le hicimos una chaqueta a Rihanna en un día, duramos hasta las cinco de la mañana trabajando en ella y como a las 6 de la mañana tuvimos que ir al aeropuerto, dándole terminación a la chaqueta en el carro, para entregársela a su estilista que se lo llevaba a Miami”, expresa Ana.

Inicios

Desde los ocho años dibujaba trajes inspirados en las tendencias que veía en Punta Cana, donde vivió su niñez por el trabajo de sus padres.

Moreno conoció la otra cara de la moneda, a los trece años, cuando descubierta como modelo y ganó un concurso que la llevó a desfilar en las pasarelas internacionales. Esto hizo que su fascinante amor por mundo de la moda siguiera creciendo y no dudó al matricularse en la carrera de Diseño de Moda cuando terminó el bachillerato.

Reconocimientos

En el año 2015 ganó el Dedal De Oro, otorgado por la Escuela de Diseño de Altos de Chavón. Siguió sus estudios en Parsons The New School for Design, donde se graduó como Diseñadora de Moda en el 2017. Desde entonces está radicada en Nueva York, donde ahora trabaja para la compañía Cyrus Knits y al mismo tiempo en el nacimiento de su marca.

Primera colección

Su primera colección bajo el nombre de “Autobiography” está inspirada en la arquitectura, geometría y cómo las formas interactúan entre sí. Moreno se define como una diseñadora minimalista, con cortes limpios que empoderan y acentúan la silueta de la mujer y que transcienden en el tiempo.

Concepto “Autobiography”

“En esta colección alargo la silueta femenina, por ejemplo, los brazos, las piernas todo queda fuera de la estructura normal del cuerpo humano. Soy extremadamente alta, tengo los brazos largos y cada vez que compraba ropa todas las mangas me quedaban por lo menos 3 pulgadas cortas y los pantalones salta charcos. Aquí visualicé la solución a ese problema. Todas las caras bordadas en cada pieza de esta colección son fotos que me tomaron cuando modelaba”, define la joven diseñadora.

“Los diseños son en negro, que es la representación de elegancia, misterio, y poder, así se resalta la belleza e identidad de cada mujer que utilice una de mis prendas”, dijo.

Expone que decidió hacer todas las piezas en negro y “para darle variedad agrego diferentes tipos de tela como: lanas, mohair, seda, dos organzas con pesos diferentes y cuero de cordero”.

