Ana Martín rompe el silencio sobre su orientación sexual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – Con más de 55 años de carrera, Ana Martín es reconocida como una de las grandes actrices mexicanas y, que a diferencia de otras de su generación, continúa vigente. A lo largo de su carrera profesional ha sido muy discreta en su vida amorosa; incluso, no se le conoce alguna pareja sentimental. Esto dio pie a que surgieron especulaciones acerca de sus preferencias sexuales. “Tengo fama de que me gustan las chavas desde [la telenovela] Gabriel y Gabriela por [el personaje de] Gabriel. Desde mi generación teníamos muchas amigas y amigos gays”, mencionó en el programa mexicano de televisión Monse y Joe (Unicable).

“Realmente a mí me gustan los hombres. Si me hubieran gustado las mujeres te lo diría ‘Sí, anduve con una mujer, y ¿cuál es el problema'”, afirmó. “En los años 60 la pastilla anticonceptiva fue una revolución sexual; entonces, no había problema si eras o no gay, a nadie le importaba nada”.

Sin embargo, la actriz dejó claro que tocar “a una mujer igual que yo” nunca le ha atraído, pero respeta a la comunidad lésbica. Además, tuvo muchos romances con hombres que le rogaban volver cuando terminada la relación; lo cual, explicó por qué sucedía. Simplemente, dejaba claro su independencia y advertía “nunca me voy a casar ni a tener hijos; entonces ¿qué sucede? Que no me tenían segura”. También era enfática en que su carrera profesional siempre ha sido prioritaria en su vida.

Ana Martín está completamente feliz de todas sus decisiones y no se arrepiente de las experiencias que ha tenido; por el contrario. Y aconseja a todas las mujeres a seguir manteniendo su independencia.

Relacionado