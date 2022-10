Ana Lebrón, su pasión desde niña la ha llevado a ser una chef reconocida a nivel mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Como cada año, el 20 de octubre es motivo de celebración en el área gastronómica, ya que se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria, para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo.

La República Dominicana, no se exenta de esta importante efeméride, ya que de aquí se emana una muy buena cantidad de chef que buscan, sobre todo, resaltar lo mejor de los platos dominicanos a nivel nacional como internacional.

Una de estas es la chef y artista culinaria, Ana Lebrón es una dominicana “de pura cepa”, de padre descendiente italiano y una madre montecristeña, que desde pequeña estuvo involucrada en la cocina, teniendo de sus raíces italianas esa emoción de poder realizar ese tipo de comida, y eso lo vivió de su abuela paterna.

Su amor desde niña por la cocina y su pasión por la preparación y conservación de alimentos la llevó más tarde a especializarse en el área gastronómica, tomando importantes entrenamientos en Bélgica, Alemania e Italia.

Tras tener tanto arraigo gastronómico de su familia decide estudiar administración hotelera en mención Gastronomía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ya que era la única opción para poder llegar a una cocina.

“Estudiar administración hotelera para mi fue un poco complicado, porque mi papá me preguntaba donde esta el dinero del hotel. Pero luego cuando me fui por la mención Gastronomía, me dijo que pagar tanto cuarto para que yo fuera cocinera era una cosa terrible”, mencionó.

Se fue a Brucelas en una de sus pasantías para trabajar en uno de los hoteles de allí, teniendo un buen desempeño pasándose toda la noche en la cocina, ya que eso era lo que le gustaba y hacía todas sus horas extras en la cocina del hotel de Brucelas Sheraton.

Por más de 25 años de carrera, con su empresa de caterings ha tenido la oportunidad de participar en grandes eventos como: 450 años de la UASD, Protocolares para la comisión del V. Centenario del descubrimiento de América.

Así también como la inauguración del Hospital Materno de La Altagracia, Caterings multitudinario en La Vega y Cotuí “Arroz con leche y moro de guandules” y Caterings VIP para la Cumbre de los presidentes de África, Caribe y Pacífico.

Ana ha sido la única Jueza Certificada para competencias de gastronomía por la WACS y ACF en el país y Medallista de Gastronomía en eventos Internacional.

En sus años en Europa 1989-1995, Ana trabajó para reconocidas cadenas como Sheraton Brussels Hotel And Towerstage, La cadena Francesa Accor (NOVOTEL, SOFITEL And IBIS, Solex y Caribbean Star entre otras.

Desde el año 2002 creó formalmente su sello ANA LEBRÓN, LINEA GOURMET ofreciendo sus caterings para actividades empresariales y sociales, también su servicio personalizado de chef en casa y los servicios de degustaciones promocionales, creación de recetas y Food Styling.

Asesora y consultora gastronómica

Presidente ACF / American Culinary Federation República Dominicana, directora Copa Culinaria de las Américas FIAGP, directora gastronómica de la Academia Dominicana de gastronomía ADG y presidente del Team culinario Nacional República Dominicana.

