Amy Adams protagonizará para Netflix una miniserie de Adam McKay

El Nuevo Diario, Los Ángeles.– La actriz Amy Adams y el cineasta Adam McKay volverán a trabajar juntos tras el éxito de “Vice” (2018) en una miniserie para Netflix que narrará una demanda colectiva de empleadas contra Walmart, la cadena de tiendas más grande de Estados Unidos.

Aunque Netflix ha indicado que la trama será sobre la mayor demanda colectiva en la historia de Estados Unidos, no ha especificado si tratará sobre un conocido caso que llegó al Triunal Supremo y comenzó en San Francisco en el año 2001 cuando más de 1 millones de empleadas demandaron a Walmart por prácticas discriminatorias según género.

Adams (“Sharp Objects”, “Vice”) protagonizará la miniserie, titulada “Kings of America”, mientras que Adam McKay (“Succession”, “Vice”) será el director.

“‘Kings of America’ se centra en las historias de tres mujeres poderosas cuyas vidas estaban entrelazadas con la compañía más grande del mundo: una heredera de Walmart, una empresaria inconformista y una vendedora que se atrevió a luchar contra el gigante minorista en la mayor demanda colectiva en la historia de Estados Unidos”, indicó Netflix en un comunicado.

El anuncio del proyecto llega días después de conocer que la plataforma de “streaming” está negociando comprar otra película de McKay, “The Woman in the Window”, que no ha podido estrenarse en cines por la pandemia del coronavirus.

Además, McKay trabaja en otros proyectos para la competencia en HBO como una miniserie sobre la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 que se basará en el libro “The First Shot”, aún sin publicar

Entre sus planes también figura una anunciada ficción sobre Los Angeles Lakers de la década de 1980, otra sobre Jeffrey Epstein y una adaptación a formato de serie estadounidense de la cinta surcoreana “Parasite”, que arrasó en los últimos premios Óscar.

Ganador del Óscar al mejor guion original por “The Big Short” (2015), McKay ha destacado como director en cintas como “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” (2004), “The Big Short” y “Vice” (2018). EFE

