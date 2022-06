Amordazado, hombre en condición especial fue violado en La Vega

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. –Con dificultad para expresarse, debido a su condición especial (minusválido) y llorando, Leonel Cruceta Cruz (Leo), dejó saber que fue violado tras ser amordazado, en un hecho ocurrido en la comunidad de Jima Abajo, La Vega.

Isabel Cruz Ramos (Chavela), abuela de Leo, narra que depositó su confianza en una persona de la comunidad, a quien identificó como Freddy “El Feo”, para que durmiera en su casa, porque vive sola con su nieto, oportunidad que el señalado violador aprovechó para cometer el hecho.

“Abusó de mi nieto tapándole la boca y sometiéndole las manos. Me percaté de la situación porque Leo me decía que le dolía y que no se podía sentar”, precisa Cruz Ramos.

Añadió, que ya se querelló en contra del llamado Freddy y espera que se haga justicia.

De acuerdo a personas del lugar, la vivienda ha sido visitada por las autoridades y se están realizando las investigaciones para proceder y dar con el paradero del acusado.

Relacionado