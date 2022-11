¡Amor verdadero! Esposo de Amy Adams dejó su carrera para apoyar la de ella

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Durante muchos años se había normalizado que en una relación el hombre sea el exitoso y la mujer la encargada de la casa y de los hijos, pero en la relación de la reconocida actriz estadounidense Amy Adams ha pasado lo contrario.

Su esposo llamado Darren Le Gallo, quien también estudiaba actuación, decidió dejar su carrera y hasta su trabajo para dedicarse a las labores de la casa y apoyarla en todo lo necesario hasta lograr el éxito.

La protagonista de Encantada y su esposo llevan 20 años de relación y aunque intercambiaron los roles se han mantenido gracias al respeto, amor y admiración.

”Él no es competitivo conmigo. Tiene un talento maravilloso, y no hay mucha gente en el mundo que sea así, donde no ve mi éxito como su fracaso. Él ha sacrificado mucho. Pero viaja conmigo y ayuda a mantener a la familia unida, realmente lo aprecio. Pero no lo valoro porque es un hombre que lo hace, lo valoro porque es mi compañero. Mi marido es un cuidador extremadamente competente”, indicó Adams.

Según las declaraciones de Amy, siempre ha agradecido el gran gesto de amor de su esposo, que la ha dejado brillar y materializar sus sueños.

