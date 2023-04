¿Amor o dinero?, un eterno dilema

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El eterno dilema de tener que elegir entre el amor o el dinero parece estar resuelto para la periodista Persia Cuevas, ya que no tiene la mínima duda de que la estabilidad monetaria prima sobre el afecto.

Cuevas cree fielmente que el dinero es más importante que el amor, sobre todo, tomando en cuenta que en la sociedad actual todo tiene un precio y eso incluye a las personas.

“Ahora mismo, en República Dominicana el que diga que no ama el dinero más que el amor está mintiendo, porque si no hay cuarto, aquí no puede moverse y no solamente aquí sino en el mundo entero, el que no tiene dinero no es nada, todo el mundo lo patea”, comentó.

Por tanto, recomendó a las féminas que aún conservan la fantasía del amor, que se olviden de eso, porque en la actualidad los hombres están más interesados en buscar mujeres adineradas.

“Hay un poema que dice que al pobre hasta la mujer le niega el amor”, indicó Cuevas durante su participación en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Sostuvo que aquellos que niegan la importancia del dinero están mintiendo, ya que sin él no se puede hacer nada.

“Ahora mismo las personas solo deben tener dinero y dignidad, esos son los activos más importantes, el amor llega, porque el amor está en ti, el problema es que nosotros queremos comprar el amor de otra persona”, expuso.

Durante su comentario, la comunicadora indicó es necesario aprender a separar las cosas de Dios, del dinero y de los intereses, argumentando que muchos se llenan la boca diciendo que el amor está en Dios y hasta allí primar el dinero.

“¿Qué el amor está en Dios? el amor está tanto en Dios que los líderes religiosos son los más millonarios del mundo y tú lo ve que no le dejan caer ni migajas a los de abajo, los pobrecitos tienen que darle ofrendas a ellos”, pronunció.

