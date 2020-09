Among Us: La nueva tendencia en videojuegos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Unas pequeñas y diminutas figuras de colores se han apoderado de los móviles y se han convertido en la tendencia de los videojuegos; se trata de Among Us, un juego desarrollado por un estudio independiente que ha navegado las redes sociales posicionándose en los primeros de lugares de descargas de las aplicaciones móviles.

La aplicación, que ha calado en el gusto de grandes y chicos y ha superado los 85 millones de descargas, es un juego donde hay que encontrar a un impostor entre varios jugadores; a uno o dos usuarios les es asignada la tarea de sabotear la nave donde todos van a viajar, pero nadie sabe quiénes son, solo ellos.

De acuerdo con el medio español La Vanguardia, uno de sus creadores explicó que el juego se publicó originalmente para móviles a mediados de 2018, pero su éxito no se concentró en países de habla anglosajona, sino en países como Brasil, Corea y la región de Oriente Medio. Más tarde, en febrero de 2020, la plataforma de juegos para ordenador Steam llegó a un acuerdo con Innersloth para destacar el juego en su tienda, algo que encarriló el éxito que Among Us ha tenido en los últimos meses.

La dinámica se desarrolla cada vez que alguien descubre la escena de un crimen o que tiene sospechas, entonces puede convocar a una reunión urgente en la que los integrantes de la partida deberán exponer algunas opiniones y defender su inocencia.

Para obtener el videojuego es necesario descargar desde los sistemas operativos iOS y Android, la aplicación que figura con el mismo título del juego. También está disponible para ordenadores descargando Steam, una plataforma de venta de juegos en línea y, posteriormente, adquirir el título, el cual está disponible por $58 dólares.