Amigos de Leonel sugiere visita del expresidente a NY para dinamizar y fortalecer FP

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El Movimiento Amigos de Leonel sugirió al expresidente visitar de nuevo a Nueva York con cuya visita se dinamizará, se fortalecerá y reanudará sus contactos permanentes con los dominicanos en el exterior que esperan ansiosos su presencia.

El empresario Jaime Vargas que presidente el movimiento dijo que debido a la pandemia y la organización de la FP en la República Dominicana, Leonel no ha regresado a Nueva York, pero se espera que luego de que el líder visite todas las provincias dominicanas, vendrá y la visita a Estados Unidos y Europa se están preparando.

“Todavía no hay fecha pero estamos en eso, el presidente Fernández habló con nosotros hace poco tiempo indagando como está la situación actual de los dominicanos en Nueva York con los principales dirigentes de Fuerza del Pueblo, Carlos Feliz y Gregorio Morrobel”, explicó Vargas.

“Estamos preparando también una agenda fuerte para una gran juramentación masiva en Estados Unidos. Estamos en tiempo de pandemia pero ya Leonel se vacunó y antes de la vacuna, era improcedente una visita al exterior porque debía respetar las normas de los viajes como siempre lo hace”, añadió.

“Muy pronto vendrá a una visita oficial y todos lo estamos esperando. Leonel ha venido sin prisa y trabajando para preparar un gran partido, mientras cientos de miembros del viejo partido, el PLD, están pasando a FP y creemos que muchos hombres y mujeres en Estados Unidos están mostrando su ansiedad por la presencia de Leonel”, dijo Vargas.

“Amigos de Leonel también estamos esperando esa gran visita que anhelamos con mucho corazón para recibir a un líder que demostró que lo que se hace mal, no importando el partido donde se está, tiene que enfrentarse y lo que se hace bien, debe aplaudirse”, precisó.

Vargas sostuvo que mucha gente lo criticó, pero a Leonel no le quedó otra opción que fuera la de retirarse de un partido que no entendió que la democracia y la constitución deben respetarse y les advertimos a los danilistas que no irrespetaran la Carta Magna, no escucharon y por eso, vemos que esa cúpula se quedó sola.

“Veremos a FP como un gran partido asumiendo la oposición real al Gobierno y contando con una candidatura sólida para 2024 aunque no tenemos prisa”, explicó.

“No estamos construyendo FP mostrando prisa, porque vamos firmes, dejando saber nuestro deseo de hacer una república como la hicimos cuando Leonel gobernó mejorando la imagen del país, sus instituciones y el poder judicial”, puntualizó el presidente de Amigos de Leonel.