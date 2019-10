Amigos de Leonel juramenta dirigentes barriales en SD que se suman al apoyo en primarias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El Movimiento Amigos de Leonel con sede en esta ciudad, juramentó a docenas de simpatizantes del ex presidente Leonel Fernández, provenientes de diferentes barrios de Santo Domingo, además de participar en varios actos previos a las primarias del PLD de este domingo 6 de octubre, encabezados por el precandidato.

Los dirigentes barriales, que estuvieron encabezados por el reconocido activista y líder comunitario del ensanche La Fe, Dallan Muñoz, fueron juramentados por el empresario y sociólogo Jaime Vargas, presidente del movimiento en Estados Unidos.

De inmediato, los juramentados se sumaron al activismo de la precampaña en busca de reclutar a cientos de votantes para Leonel en sus respectivos distritos.

Vargas, los exhortó a mantener la lucha por la victoria este domingo y la lealtad a Fernández, de quien dijo es el presidente que el pueblo quiere de nuevo, por las obras de desarrollo, la estabilidad política, económica y social, honestidad y verticalidad en sus posiciones en defensa de la institucionalidad de la República Dominicana.

El presidente de Amigos de Leonel, explicó que los juramentados servirán como multiplicadores de los votos que reclutarán en los barrios donde mantienen un sólido liderazgo.

Muñoz, informó que los dirigentes que sumaron a la campaña, siempre han luchado en beneficio de la salud mental y económica del pueblo, y por eso, apoyan a Leonel, un candidato que les garantiza estabilidad.

“Nosotros, como líderes de nuestras comunidades estamos aquí por eso y felices de ser amigos de Leonel”, agregó.

Dijo que los juramentados provienen del Gran Santo Domingo, Los Mameyes, Villa Duarte, El Farolito, Ensanche Ozama, Guachupita, Cristo Rey, Las Flores, Las Agustinas, Sabana Perdida, Los Girasoles, Arroyo Hondo, San Luis, y muchos otros.

Muñoz, explicó que el grupo es uno más de los miles de grupos que están trabajando y motivando por la candidatura de Leonel, lo que se está haciendo en estos momentos en todo el país.

Vargas y su equipo, acompañado por el comunicador José Zabala, también se unieron a Leonel en un acto ayer jueves en Villa Juana, donde nació en el ex mandatario.

Allí, habló la activista Yanelis Valdez Morillo, propietaria de un pequeño salón de belleza, quien se quejó de la delincuencia y la n seguridad, relatando que ha sido víctima de cuatro atracos.

“Cuando Leonel fue presidente, teníamos policías en cada esquina, lo que nos daba seguridad y en el caso mío, me sentaba todas las noches aquí, pero ya no puedo hacerlo por temor a que me atraquen otra vez y me asesinen”, dijo frente al Centro Cultural Mauricio Báez, situado en la calle del mismo nombre en Villa Juana y cerca de la avenida Máximo Gómez.

Ella, rechazó lo dicho por el presidente Danilo Medina en el acto de cierre de la precampaña de Gonzalo Castillo, sobre los porcentajes del aspirante danilista y la posibilidad de que pueda vencer a Leonel.

“La presencia y el discurso de Danilo en ese acto, no me intimidaron, los de Villa Juana, nos sentimos muy orgullosos de que Leonel sea de aquí y esté con nosotros hoy”, añadió.

