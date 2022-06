Amigos de Leonel afirma sus proyecciones revelan FP ganará elecciones 2024 en todas las demarcaciones del exterior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El movimiento Amigos de Leonel afirmó ayer martes que sus proyecciones revelan que el partido Fuerza del Pueblo (FP) ganará las elecciones presidenciales y las diputaciones en todas las demarcaciones del exterior y la República Dominicana.

El empresario y activista Jaime Vargas, presidente del movimiento dijo que de acuerdo a los sondeos hechos por los técnicos de la entidad sobre la intención del voto, Leonel aventaja desde ahora con cómodo margen al presidente Luis Abinader y a todos los demás aspirantes a la presidencia.

Explicó que las proyecciones son el resultado de trabajos de contactos directos, consultas y sondeos que se realizaron en potenciales votantes dominicanos residenciados en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, quienes mayoritariamente se inclinan por Leonel.

“Nuestras proyecciones son en base a que Leonel no es solo un amigo de la diáspora, sino también por las ejecutorias logradas en sus tres períodos de gobiernos, que modernizaron el estado dominicano y cumplió sus promesas con las comunidades en ultramar, eficientizando la función de las instituciones estatales tanto en la República Dominicana como en el exterior, como son los avances que apoyó en la Junta Central Electoral (JCE), el Registro Civil, la justicia, la Policía Nacional y otras entidades”, añadió Vargas.

Señaló que también modernizó el proceso y emisión del pasaporte, construyó túneles y elevados, llevó las marcas mundiales más reconocidas, abrió las puertas para la construcción de condominios, hoteles 5 estrellas, resorts, carreteras, puentes y avenidas, entre otras.

“Mejoró la situación para cuando un dominicano en el exterior llega a su país, se sienta orgulloso de una nación muy desarrollada en relación a muchos de los países del Caribe y Latinoamérica, se siente la fortaleza, porque Leonel ha sido la espina dorsal del crecimiento en la República Dominicana”, explicó Vargas.

“Los dominicanos de la diáspora, todos, nos sentimos orgullosos de un estadista que sí tiene madurez política y ha demostrado que se puede hacer las cosas bien, y por eso, con todo el dinero que invirtió el Gobierno de Danilo Medina para destruirlo, no pudieron”, agregó.

Vargas sostuvo que ante las campañas sucias, Leonel siempre se ha mantenido tranquilo, pacífico a sabiendas de que la historia le dará la razón.

“Leonel es un hombre ecuánime e inteligente y eso lleva a que los números aquí, especialmente en el área de todos Estados Unidos demuestran que va puntero con porcentaje de un 60-40 contra Abinader”, dijo.

Añadió que las proyecciones también se afincan en la enorme de llamadas que recibe diariamente la oficina de Amigos de Leonel, pidiendo ser inscritos y diciendo que quieren ser parte del movimiento.

“Cuando Leonel me llama por teléfono y me pregunta, le respondo que estamos en una coyuntura de apoyo muy similar a la de 1996. Increíble pero cierto, por todas las partes que cruzamos, una gran cantidad de gentes se acerca pidiendo que no las dejen afuera porque quieren ser parte del movimiento”, precisó Vargas.

“Estamos muy orgullosos de Leonel porque después de que el Gobierno de Danilo pretendieron destruirlo usando cuantiosos recursos, el pueblo le mantiene un sólido apoyo”, precisó.

“Recordemos que Leonel fue presidente tres veces por lo que cuenta con numerosas figuras de gran influencia que lo apoyan y quienes no crean que Leonel no es dueño al menos del 40% de los votos de los dominicanos, se equivoca”, dijo.

“Eso ya se está demostrando hoy, el problema es definir si ganamos en la primera o habrá que ir a una segunda vuelta, pero si ese equipo arrollador de FP sigue como va, es posible que barramos con más del 50%”, añadió.

Advirtió que Leonel encontrará una situación económica muy deteriorada por lo que le tomaría tiempo corregir los errores que se están cometiendo en esa materia.

“El panorama sombrío que sufren los dominicanos con una crisis económica insoluble, inseguridad pública sin control e incumplimiento de promesas a la diáspora, son síntomas de que los que están gobernando, se van en el 2024”, afirmó.

