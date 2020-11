Soy amigo de las personas que te miran bien, de esas que se dan el tiempo de conocerte y que no te odian o les caes mal porque siii…

Las que en cualquier momento de tu vida ríen contigo, te hablan y se lloran contigo, las que resaltan el talento y tus logros sin fruncir el ceño, o las que saben de tus valores por encima de lo que pienses, el hombre común que es el más abundante.

Que conocen de que mi mejor compañero de viaje, siempre ha sido la razón por encima de mis propias emociones, que a veces, como a todo humano, me ha arropado, pero sin perder la objetividad de mi convicción de lo que es el deber ser.

Sii, muchas veces. Sí, soy amigo de las personas seguras, que no necesitan apagar mi luz para hacer brillar la de ellos, las que me saludan y me regalan un afectuoso cariño, que respetan mis decisiones aún entiendan estoy equivocado, pero que me dejan ser YO, simplemente Leandro, “Un simple mortal”, pero que entienden que esta vida por posiciones económicas o de poder, y hasta sin ellas y sin poder, “todas las personas somos grandiosas”.

Soy amigo de las personas que comprenden, asimilan y practican que ya no es tiempo de competir entre nosotros y que nunca debió ser, ya que las competencias generan celos patológicos y son sinónimos de atrasos e inercias institucionales que derriban en una atraso mental e impiden el desarrollo social.

Soy amigo de las personas maduras que han trabajado en su amor propio, esas personas que se sienten conscientes de sus aciertos y propensidades, seguras de sí, que no ven a otras con envidia, que es el peor de los defectos humanos, como si fuéramos competencia.

Soy amigo de las personas solidarias, que te apoyan, que tú no los llamas, ellos van cuando le necesitas. Son leales a la palabra Amistad (sentido de la palabra amigo), a las que no te aconsejan para engrandecerse ellos, o sea dar apoyo con descrédito.

Soy amigo de aquellas que te aconsejan con amor…

A este feliz mortal le ha dado resultados todo cuanto he practicado como filosofía de vida para que cuando haga un alto, una parada en el camino decir: “solo fui un mortal que siempre supo juntarse con personas mejores que él”.

Que a todos y todas que en un momento de la vida me laceraron, me hicieron sufrir la más artera de las traiciones y los ataques más perversos, pero no me dañaron, me hicieron más fuerte para crecer y creer que existe una fuerza sobrenatural que orienta y dirige este mundo, ese SER, fue quien se encargó de cada uno de ellos, nunca tuve que levantar mis manos en su contra.

Les recuerdo a cada uno y les doy de antemano dos tributos:la indiferencia y el perdón

Sé que tomé piedras, siii, cogí piedras, muchas piedras, y sigo cogiendo piedras porque estoy construyendo un Gran Monumento.

“Mi Gran Obra” en honor al Amor y en honor a la Paz a todos y todas les PERDONO.