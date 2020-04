América Latina, necesidad de una respuesta unificada al Covid-19

En estos días difíciles para la humanidad, Estados Unidos, Italia, España y Francia, se disputan los primeros lugares en números de fallecidos a causa del coronavirus.

Italia acumula más de 21.000 decesos. España, de su parte, más de 19.000. La situación es de una gravedad tal que la Unión Europea se lamento muy amargamente por no ir en auxilio de estos países de manera más rápida y evitar la propagación sumaria que tuvo este tipo de coronavirus.

El gran reto de los países europeos es poder actuar de manera conjunta y ser más efectivos ante esta crisis. Algunos analistas entienden que esto puede poner en peligro la existencia de la Unión Europea.

Así que América Latina no puede darse el lujo de no ofrecer una respuesta unificada al Coronavirus, debido a que no cuentan con los niveles de desarrollo de los países miembros del organismo europeo. Cada día observamos con gran preocupación cómo se disparan los números de los contagiados y fallecidos a causa de este virus, el cual tiene todos los sistemas de salud postrados ante sí.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y los 33 países que conforman este organismo internacional, se encuentran en la obligación histórica de ayudarse mutuamente para poder salir de esta grave crisis sanitaria, económica y social. El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), debe estar en constante comunicación con los Jefes de Estado y entre todos buscar soluciones viables para los países que conforman este organismo, presidido por Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, cuya disposicion a ayudar a la región es de todos conocida.

No menos importante es la ayuda que puede proporcionar La Comunidad del Caribe (CARICOM), que agrupa, entre miembros de plenos derechos, asociados y observadores a 21 naciones. La cooperación que pueda proporcionar este organismo constituiría un importante contribución, pues es conocido que muchos de estos tienen una economía de servicio y que está siendo azotada por el coronavirus.

La reciente sesión realizada de manera virtual por la Organización de Estados Americanos (OEA), es un gran avance en estos propósitos y además, debe servir de ayuda para impedir cualquier intento de autoritarismo en la región.

La semana pasada tuve el honor de participar como miembro de La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLac) en una videoconferencia con Miguel Ángel Rodríguez, ex Secretario General de la OEA y ex presidente de Costa Rica, quien coincidía con los planteamientos aquí expuestos y de la necesidad de la unión latinoamericana. En distintas entrevistas, de su parte, el Dr. Leonel Fernández, realizaba una llamado a la comunidad internacional y especialmente a la región para canalizar ayudas y planes en conjunto. El Dr. Fernández ha expresando que ningún país solo puede hacerle frente al coronavirus y que es tarea de todos.

El continente tiene tal vez el mayor de sus retos contemporáneos. Sus protagonistas deben estar a la altura de misión histórica.

Por John Ozuna

Anuncios

Relacionado