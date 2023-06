Amerfi Cáceres y Elías Báez informan juramentan 207 nuevos miembros en PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En lo que denominan una “íntima” actividad, la precandidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Oeste, Amerfi Cáceres, informó que entregó su comité de apoyo al también precandidato a la alcaldía del mismo municipio, el actual diputado Elías Báez.

En un acto al que, según un despacho de prensa, asistieron además de su equipo de campaña, 207 nuevos inscritos al PRM, Elías Báez aprovechó para tomarles el juramentó.

El aspirante a dirigir el ayuntamiento de SDO exhortó a trabajar para que el país siga avanzando, y planteó las dificultades por las que atraviesa el municipio y se comprometió a darle solución definitiva.

“Cómo es posible que a 21 años de haber sido fundado este municipio, y de ser el 5to más importante del país, no podamos ofrecer los servicios más imprescindibles a toda la población, como lo son la seguridad, la tranquilidad de tener dónde velar a nuestros muertos, no podemos llevar a nuestros niños a parques porque no hay”, dijo.

De su lado, Amerfi Cáceres resaltó las cualidades de Báez y las razones por las que “debemos apoyarlo para que llegue a dirigir el Cabildo del municipio”.

Añadió que no hizo público que haría el evento, porque entonces sería una actividad reciclada en la que participarían más de los mismos compañeros que siempre están brindado su apoyo.

“La idea es sumar e incluir a nuevos militantes al partido de gobierno, y de ese modo el precandidato a alcalde pudiera confirmar que el trabajo se está haciendo, y que el pueblo pide 4 años más”, sostuvo Cáceres.

“Elías, como te había prometido, aquí está parte de mi batallón y lo pongo a tu disposición para que juntos logremos echar adelante este lugar que tanto lo amerita”, fueron las palabras de la que aspira a una curul en la Cámara de Diputados.

Amerfi Cáceres prometió velar porque se tomen medidas en pro de los adultos mayores, los discapacitados y el medio ambiente, entre otros.

