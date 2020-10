Amenazzy revela que dejo de fumar marihuana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano Amenazzy reveló, vía un video en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, que dejo de fumar marihuana y se siente “muy bien”.

“Quiero que se enteren de ya no estoy fumando, tengo como tres semanas que no fumo y me siento bacanisimo”, confesó el intérprete de “Tu aroma” a través de su cuenta que figura bajo su mismo nombre artístico.

El artista aprovechó la exposición del referido video para externarle a sus seguidores un mensaje de motivación en virtud de la nueva camada de artistas que ha surgido en la actualidad. “Usted puede darse bueno en cualquier área, ya sea productor, compositor, arreglista, manager, o cualquier otra cosa”, declaró el exponente urbano haciendo referencia de que no “todo es ser artista”.

Asimismo, aclaró que su intención no es desmeritar el talento de los nuevos artistas, sino que pretende que los exponentes venideros exploren otras áreas en las que pueden desarrollar su talento.

Amenazzy había recibido críticas por exponerse públicamente fumando marihuana, violando la disposición legal establecida en la ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, que prohíbe su venta, comercialización y consumo en República Dominicana.