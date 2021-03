Amelia Alcántara: “Soy una mujer sincera, pero hay gente que no entiende el personaje”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo y comunicadora Amelia Alcántara, quien se ha hecho popular por sus fuertes comentarios, expresó que a pesar de que es una mujer que habla sin tapujos, quiere que la gente entienda que muchas cosas son parte del show.

“La gente no suele ser honesta y por eso no dice las cosas como son, hay veces que las experiencias quizás no son mías y las digo. Soy una mujer sincera, pero mucha gente no entiende el personaje, estoy trabajando en esto y no puedo bajarle, pues la gente se entretiene y eso es parte de lo que soy, a veces meto la pata, pero a la gente se le olvida que soy un ser humano” expresó Amelia.

Amelia Alcántara había anunciado que recibió propuestas de varios canales para proyectos de TV, pero informó que aún no ha concretado nada, pues debe saber elegir lo que conviene para su carrera. Dice sentirse feliz de estar en Sin Filtro Radio Show, una plataforma que entiende le ha dado la oportunidad de destacarse y desarrollarse como locutora.

Dentro de sus proyectos personales para este 2021 está el lanzamiento de su canal de YouTube, el que se encuentra desde ya planificando con su equipo, puesto que pretende mostrar al público más de su esencia y un lado distinto a lo que viene presentando en los medios.