Amelia Alcántara da su versión del suceso con su pareja en una discoteca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La presentadora Amelia Alcántara por fin, habló sobre el video que se volvió viral este fin de semana en el que se veía siendo golpeada por su pareja en una discoteca y siendo señalado como un episodio de violencia de género.

En un video publicado en las redes sociales, la también modelo aclaró que su novio no la golpeó en la cara, sino que solo le tumbó un vaso que tenía en las manos al ella acusarlo de estar mirando a una mujer que se encontraba bailando frente a ellos, por lo que negó que sea víctima de violencia como se ha especulado.

“Yo estaba en la discoteca con mi pareja, a quien yo empecé a reclamarle porque estaba mirándole el c*lo a otra tipa. En ese momento de la discusión donde yo estoy reclamándoles, él se acerca hablar con otro amigo, a decirle que yo si peleo, que yo si celo, que yo si j*do”, explicó Alcántara.

Amelia, una de las panelistas de “Sin Filtro Radio Show” dijo estar sorprendida con las personas que han insistido en tergiversar lo sucedido con el objetivo de ganar notoriedad y aseguró que no soportaría ser violentada a manos de un hombre, pero entiende que una discusión es normal en una relación amorosa.

“No me quieran poner como víctima, que no soy víctima de nada ni de violencia. Si lo fuera, no lo permitiría, señores. Las cosas no son así, que uno discute con su pareja, ¿Quién no disculpé con su pareja, señores? Pero por Dios, todo el mundo tiene discusiones con su pareja, eso es otra cosa, eso es otro tema, pero ya poner las cosas totalmente como no son”, expresó.

“Además el que me conoce sabe, señores, porque a mí me pueden dar, yo no digo que no, pero aunque sea un botellazo o algo, alguito tengo que hacer, entonces no, señores, de verdad este tema es algo serio, delicado, pero ya por favor, ya cogieron sus views, ya hablaron, dijeron lo que quisieron decir, pero ya”, finalizó.

A raíz de la controversia y de la supuesta investigación que han iniciado las autoridades, Santiago Matías, el CEO de Alofoke Media Group, donde labora Alcántara, decidió suspender a su empleada del espacio radial que se transmite de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, por KQ 94.5 FM.

“El ceo de @alofokeradiofm suspende a la comunicadora @ameliaalcantara01 de sus funciones en el programa @sinfiltroradioshow hasta tanto las autoridades culminen las investigaciones sobre un video donde Amelia es agredida por su pareja en un centro nocturno de Santo Domingo. Nuestra política acerca de la violencia en todos sus sentidos es clara. Como empresa le brindaremos todo el apoyo necesario, tanto legal y de salud mental. @santiagomatiasreal”, escribió en una publicación de Instagram.

