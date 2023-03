Amed Rosario revela continúa negociando una extensión Guardianes

EL NUEVO DIARIO, GOODYEAR, Ariz. — Ocho conjuntos de emojis de globos oculares enviaron a los fanáticos de los Guardianes a una espiral el sábado.

El campocorto de Cleveland, Amed Rosario, envió el tuit críptico sin otra explicación, aparte de los ojos misteriosos, lo que permite a cualquiera inferir lo que quiera. Por lo general, esto no causaría demasiado caos, pero en esta época del año, los fanáticos esperan saber si su equipo favorito anunciará alguna extensión de contrato.

Esto inmediatamente planteó dudas sobre si Rosario y la dirección de los Guardianes estaban cerca de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero el domingo, Rosario dijo que ese no era el caso.

“No, [los tuits] son ​​cosas separadas”, dijo Rosario a través del intérprete del equipo, Agustín Rivero. “Es un momento extraño porque tuiteé eso, fue al azar. Por el momento, no estaba al tanto de que algo estuviera pasando”.

Tal vez los Guardianes y Rosario no estén cerca de concretar los términos de una extensión de contrato, pero explicó que su agente y la oficina principal han estado discutiendo sobre el tema.

“Hay algo de actividad, pero eso solo sucede entre la oficina principal y mi agente”, dijo Rosario. “Eso es algo que está fuera de mi control en este momento”.

Los Guardianes siempre han tratado de tener este tipo de charlas antes del Día Inaugural, para que los jugadores no se acerquen cuando intentan concentrarse en la producción en el campo. Pero si tomara más tiempo que el jueves para hacer algo, eso no impediría que Rosario llegara a un acuerdo.

“No pongo una fecha límite estricta a las cosas”, dijo Rosario. “Soy un chico maduro. Sé cómo son las cosas y obviamente no puedo decir si no es para ese día, entonces no está hecho. Pero tienen que hablar. Ellos son los que hablan. Seguiré enfocándome en hacer mi trabajo y ellos seguirán hablando cada vez que eso suceda”.

Rosario está listo para llegar a la agencia libre después de la temporada 2023. Actualmente firmó un contrato de un año y $ 7.8 millones después de evitar el arbitraje en la última temporada baja. Ha sido consistente en las dos temporadas que ha estado en Cleveland, bateando .282 con OPS de .731, 25 dobles, seis triples, 11 jonrones y 13 bases robadas en 141 juegos en 2021.

En el ’22, bateó .283 con un OPS de .715, 26 dobles, nueve triples, 11 jonrones y 18 bases robadas, la mejor marca de la MLB. Ha disfrutado muchísimo jugando junto a José Ramírez y parece tener al menos cierto deseo de permanecer en el noreste de Ohio.

“Creo que la relación que tengo con la comunidad de Cleveland, la ciudad, mis compañeros de equipo y la organización, es un lugar que realmente disfruto”, dijo Rosario. “Entonces, siento que cualquiera que pueda jugar aquí verá que este es un buen lugar para quedarse y jugar a largo plazo”.

La pregunta se reduce a si la extensión de Rosario tiene sentido para el club. Ha sido un bate confiable cerca de la parte superior del orden, ha sido un defensor decente en el campocorto y está claro cuánto le gustaría al tercera base All-Star mantener a su mejor amigo en el equipo.

Pero Cleveland tiene un sistema de granjas sobrecargado, repleto de talento en el medio del cuadro. Si Rosario se queda con los Guardianes y Andrés Giménez tiene hasta el 27 antes de llegar a la agencia libre, ¿cómo encontrará la organización un hogar para su joven talento?

Brayan Rocchio (No. 6), Jose Tena (No. 24), Juan Brito (No. 18) y Angel Martinez (No. 10) se clasifican en la lista de los 30 mejores prospectos de MLB Pipeline para los Guardianes y están todos en el 40- lista de hombres. Gabriel Arias (No. 9) está atrapado en un rol de utilidad en la lista de Grandes Ligas y Tyler Freeman estará en Triple-A, tratando de encontrar el camino de regreso a las Grandes Ligas.

Los Guardianes deberán comprometerse a separarse de Rosario para abrir un camino para algunos de sus muy promocionados prospectos del cuadro medio o pueden aferrarse a Rosario e intercambiar algunos de estos prospectos para recuperar talento para impulsar la lista en otros áreas.

Rosario no es el único candidato a extensión con atención puesta en él. El jardinero Steven Kwan o el compañero de cuadro medio de Rosario, Giménez, cumplían con los requisitos. Los aliviadores podrían estar en la mezcla o tal vez un iniciador.

El presidente de operaciones de béisbol de Cleveland, Chris Antonetti, señaló la semana pasada que estaba optimista de que se concretaría al menos una extensión y lo reiteró el sábado cuando se le preguntó si ese seguía siendo el caso.

“Soy una persona optimista”, dijo Antonetti con una sonrisa. “Trato de ser un pragmático optimista. Soy pragmático, pero optimista”.

