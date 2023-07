AMC anuncia que dos series derivadas de «The Walking Dead» tendrán segunda temporada

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-

El grupo de medios AMC Networks anunció este viernes -durante la segunda jornada de la Comic-Con 2023- que «Dead City» y «Daryl Dixon», series derivadas de la exitosa «The Walking Dead» (2010-2022), contarán con una segunda temporada.

«Este próximo capítulo del universo «The Walking Dead» tendrá un nuevo capítulo terrorífico para el caso de «Dead City» y un viaje muy esperado para el personaje favorito de los fans, Daryl Dixon», informó el presidente de la división de entretenimiento en esta compañía, Dan McDermott, ante centenares de seguidores de la saga.

La renovación de «Dead City» llega dos días antes de que termine la primera temporada, protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan. Mientras que «Daryl Dixon», cuyo reparto lidera Norman Reedus, se estrenará en septiembre.

«No podemos esperar más para llevar a los fans de «Dead City» de vuelta al epicentro de Manhattan para que vivan más acción. (…) Y estamos encantados de mandar el apocalipsis a Francia, transformando Notre Dame en un paisaje apocalíptico diferente a todo lo que hemos visto antes en «Daryl Dixon'», añadió McDermott.

Y es que, según la sinopsis oficial, Daryl aparecerá en una Francia destruida mientras lucha por averiguar cómo llegó allí y su camino de vuelta a casa.

Por su parte, «The Walking Dead: Dead City» sigue a Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) por un Manhattan apocalíptico en busca del hijo secuestrado de la primera. La serie, que cuenta con seis capítulos, vio la luz el pasado 18 de junio y granjeó exitosos resultados a AMC, según la propia empresa.

También se desveló que la segunda mitad de la octava y última temporada de «Fear the Walking Dead» regresará este otoño.

Finalmente, AMC reveló que su nueva serie basada en los personajes de Rick y Michonne se llamará «The Walking Dead: The Ones Who Live» y todo apunta a que se lanzará el próximo año.

