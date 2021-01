Ambulancias de Los Ángeles no llevarán pacientes de covid con pocas posibilidades de sobrevivir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – A medida que aumentan las hospitalizaciones de personas contagiadas por el covid-19, la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, ordenó a los equipos de ambulancias que no transporten a los hospitales a los pacientes con pocas posibilidades de supervivencia y que conserven el uso de oxígeno.

Así lo informa este martes la cadena CNN en español, la cual resalta que las nuevas infecciones se han disparado en la ciudad y aproximadamente uno de cada cinco residentes que se hacen la prueba obtienen un resultado positivo.

Agrega que ntes de la pandemia, cuando los trabajadores de la salud y los recursos estaban más disponibles, los pacientes que tenían pocas probabilidades de recuperarse podían ser transportados en ambulancia al hospital para recibir tratamiento.

La cadena norteamericana argumenta que los hospitales de Los Ángeles ahora están al máximo y muchas instalaciones médicas no tienen el espacio para recibir a pacientes que no tienen posibilidades de sobrevivir, dijo la agencia. Los pacientes cuyos corazones se detuvieron a pesar de los esfuerzos de reanimación, dijo el EMS del condado, ya no deberían ser transportados a los hospitales.

«Con vigencia inmediata, debido al impacto severo de la pandemia de covid-19 en los servicios de emergencias médicas y los hospitales receptores del 9-1-1, pacientes adultos (de 18 años de edad o mayores) en un paro cardíaco traumático y no traumático fuera del hospital no serán transportados [si] no se logra el retorno de la circulación espontánea en el terreno», dijo la agencia en un memorando emitido a los trabajadores de ambulancias la semana pasada.

Si no hay signos de respiración o pulso, EMS continuará realizando la reanimación durante al menos 20 minutos, decía el memo. Si el paciente se estabiliza después del período de reanimación, será trasladado a un hospital. Si el paciente es declarado muerto en el lugar o no se puede restaurar el pulso, los paramédicos ya no transportarán el cuerpo al hospital.

Y la escasez de oxígeno, dado el alto número de pacientes con covid-19, también ha presionado al sistema para conservar el suministro.

«Dada la necesidad aguda de conservar oxígeno, con efecto inmediato, EMS solo debe administrar oxígeno suplementario a pacientes con saturación de oxígeno por debajo del 90%», dijo EMS en un memorando a los equipos de ambulancia el lunes.