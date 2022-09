Ámbito de la condición social del individuo

En esta ocasión quiero reflexionar sobre la Pedagogía Social asumida sobre el compromiso docente con el destino de la humanidad. Ese sacerdocio que alguna vez asumieron educadores para auto desarrollarse y formar a otros acerca de una filosofía basada en la comprensión humana de su propio rol individual y social. Estoy convencido, de que esta forma de pensamiento pedagógico centrado en la esencia del conglomerado, que persigue una formación para el servicio a los demás como garantía de su propio bienestar, es lo que necesita la sociedad del Siglo XXI. También, estoy convencido de que el educador de la actualidad –más que nunca- tiene el deber de propiciar en sus alumnos el cultivo de las tendencias de bienestar social, aquellas que buscan el bien común, que se perciben inherentes a la esencia de la vida en comunidad y que facilitan la integración individual en la sociedad y velan por la madurez social de los ciudadanos.

Es por esa razón que se hace necesario rescatar la pedagogía social, como una forma de revivir los fundamentos de la vida en valores sociales, los que necesitamos para lograr una escuela de éxito integral, no de fracasos individuales.

Se hace necesario la búsqueda de nuevas estrategias para educar al niño, al adolescente y al joven, como un sujeto ordenado, que tenga capacidad para razonar en forma natural, para que pueda lograr vivir con éxito en la sociedad que ha heredado de sus padres y así pueda construirse una visión de superación continua. El aula urge de egresar individuos preparados para vivir sobre una misión de compromiso social responsable, porque la sociedad actual adolece de ciudadanos con esas cualidades. La Pedagogía Social conceptualiza esto como un supuesto sustentado en que “el hombre es un ser social que sólo en sociedad puede obtener sus propósitos particulares”, afirmando, además, “que no basta con que el individuo logre perfeccionamiento elevado en particular, sino que debe responder a lo que se espera de él en el modelo de perfeccionamiento que está diseñado en la sociedad”. Este modelo social debe garantizarle actualización para que no se produzca anquilosamiento en lo particular ni en lo colectivo.

La sociedad es conservadora por naturaleza, por esa razón el docente –en sentido general- trabaja desde la escuela para egresar un individuo transformado de acuerdo a las normas de la sociedad, es decir, sobre una especie normal de “socialización”. Pero, es necesario que el profesor trabaje la mejora social, alimentando en la persona el desarrollo del pensamiento, enfatizando en la construcción de un sujeto de pensamiento crítico. Un grupo cualificado de profesores, buscan egresar un individuo con prospección hacia lo autodidáctico, que lee libros con necesidad de comprender, que escucha los argumentos de los demás y pone atención a todo lo cognitivo que le rodea y a los datos que tiene acceso, pero, sabe que toda concepción nace de la experiencia particular y que por lo tanto está pre marcada por un interés específico.

Desde esa óptica, él logra tomar conciencia para saber que la toma decisiones se tienen que trazar basadas en su propio análisis y desde su propia convicción. Sabe que así se construye su propio conocimiento, autentificando su carácter. Este sujeto es el que necesita la sociedad para progresar, porque parte de un reconocimiento crítico a todo conocimiento.

Ser docente requiere responsabilidad social y una serie de compromisos de cuatro vías, entre el ministerio estatal, el docente, el estudiante y la familia. Esto se ha dicho muchas veces y de distintas maneras durante los últimos cincuenta años. Al pasar el tiempo, la educación, como una parte esencial de la sociedad, se ha visto modificada y ha puesto en tela de juicio su efectividad en cuanto a compromiso social.

Varias de las problemáticas de la educación se centran en la falta de articulación de necesidades y asuntos pertinentes entre ese cuarteto señalado anteriormente, (ministerio estatal, el docente, el estudiante y la familia), pero hay que sumar a la escuela, a la propia universidad y al contexto social en donde se desenvuelven los individuos y las organizaciones, para entender esa fatídica falta de calidad educativa.

AUTOR: FRANCISCO CRUZ PASCUAL

