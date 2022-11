Amaury Sánchez presenta el concierto “Rock Sinfónico” en el Teatro Nacional

Comparte esta noticia

La función está pautada para el 10 diciembre está dedicado al guitarrista Iván Carbucia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El maestro Amaury Sánchez regresa al escenario y en esta ocasión lo hará con el concierto “Rock Sinfónico” el próximo 10 de diciembre a las 8:30 pm en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La producción y dirección artística del maestro Amaury Sánchez recoge las canciones más emblemáticas del rock de todos los tiempos en una única función protagonizada por los artistas Max Martínez, Héctor Aníbal, Benny Hiraldo, Leonor García y Omar Henríquez.

Entre otros, el concierto estará sustentado en temas como “Dust In The Wind”, “Carry On My Wayward Song”, “Hotel California”, “I Don’t Wanna Miss A Thing”, “November Rain, Separate Ways”, “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions, Under Pressure”, entre otras.

“Estaremos acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo compuesta de 71 músicos y con una banda de rock conformada por excelentes músicos. En esta oportunidad le haremos un un merecido reconocimiento al guitarrista Iván Carbuccia por su gran trayectoria musical”, comentó el maestro Amaury Sánchez al ofrecer los detalles.

Las 24 canciones serán interpretadas por voces del movimiento del rock en la República Dominicana, entre los que se citan a Max Martínez, quien formó parte de los grupos Tabuteck y New Page, Eddy Alba, del grupo Uranio, Héctor Aníbaal, vocalista principal del grupo Transfusión, así como Benny Hiraldo, Leonor Gracía y Omar Henríquez del grupo Sociedad Tabú.

“Este concierto representa la máxima expresión del rock en Rep. Dominicana con el marco de la Filarmónica de Santo Domingo, fusionada con la banda de Rock donde los temas de grupos emblemáticos como Metálica, Kansas, Aerosmith, Led Zeppelin, Eagles, entre otros serán interpretados por 80 músicos en total”, aseguró el maestro Amaury Sánchez.

Las boletas están a la venta en la plataforma uepatickets y la función está pautada para las 8:30 pm del 10 de diciembre.

Relacionado