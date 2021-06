Amaury Martínez solicita a Miderec su reposición como entrenador de voleibol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exmiembro de selección nacional de voleibol masculino, Amaury Martínez, reclamó este lunes a las autoridades del Ministerio de Deportes su reintegración como entrenador de este deporte, función que se ha mantenido desempeñando en las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a pesar de que fue despedido en marzo pasado, aparentemente de manera errónea.

“Lamentablemente he sido cancelado dos veces, me repusieron en noviembre y volvieron y me despidieron el 30 de marzo”, explicó Martínez, quien continúa presentándose a impartir entrenamientos en dos tandas al día, a los jóvenes atletas de este deporte.

“Estamos entrenando dos veces al día, en la mañana y en la tarde, trabajamos de 9:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 de la tarde, Esperamos que esto se solucione, porque estamos trabajando aquí prácticamente de gratis y viniendo dos veces al día, gastando combustible y lamentablemente no es fácil”, expuso al ser entrevistado en el programa Meta Deportiva, por el periodista Lalo Gómez.

Martínez reveló que fue donde la directora de recursos humanos, a quien le entregó la carta de reposición que le solicitó y todavía no ha recibido una respuesta.

El veterano entrenador también especificó que ha conversado sobre la situación con el director técnico de Miderec, Neftalí Ventura, pero que este solo le ha comunicado que están trabajando en su situación.

“No sé qué pasa con la dirección de la nueva presidencia, que parecen que no conocen a los jugadores y entrenadores del país, pero espero que hagan algo”, afirmó Martínez.

